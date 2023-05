Põneva lõpuga Rapla ralli võitsid Priit Koik ja Silver Simm

Laupäevast võistluspäeva esikohal alustanud Timmu Kõrge ja Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X) võistlusautol tuli avakatsel turbovõdlik lahti ning järgnenud ajakaotusega langesid nad kuuendaks. Avakatse võitisid Urmo Aava ja Janno Siitanen, kuid liidriks tõusid lätlased Emils Blums ja Ivo Pukis (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes püsisid esikohal pea võistluse lõpuni.

Alates kuuendast katsest alustasid marulist comebacki möödunud aastase Rapla ralli võitja Priit Koik ja sel korral tema paremal käel istunud Silver Simm, kes võitsid kuus kiiruskatset järjest ja edestasid lõpuks konkurente vaid 0,2 sekundiga. Neile kuulus võit ka EMV2 klassis.

Koik ütles pärast sõitu, et ei plaaninud võistlusele tulle eelmise aasta võitu kaitsta ning esialgne ebaõnn ei tundunud lõppevat. "Meie äpardused said alguse juba teisel katsel, kui me ei saanud stardist minema ja jäime sinna 23 sekundiks seisma. [Laupäeval] sõitsime esimesel katsel teelt välja ja küljega vastu puud, kuid õnneks polnud auto vigastused suured ja saime jätkata. Kaotasime ka seal aega ja pidime kaks korda endale nö. restarti tegema ning uuesti kaotatud sekundeid püüdma hakkama," kirjeldas Rapla Ralli võitja.

"Viimase katse alguses oli plaan teha nii perfektne sõit, kui võimalik ja kus saab, seal võtame riske. Loomulikult olid mõned vead sees, millega rahul pole, kuid lõppkokkuvõttes arvan, et pingutasin oma maksimumi lähedal ja andsin endast nii palju, kui ma suutsin," lisas Koik.

Eestlaste järel lõpetasid üldarvestuse teisel kohal lätlased Blums ja Pukis, kolmanda koha pälvisid Kaspar Kasari ja Rainis Raidma (Škoda Fabia R5), kes jäid EMV2 klassi arvestuses teiseks. Absoluutarvestuses jäid esimesena poodiumilt välja Allan Popov ja Aleksander Prõttšikov (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes pälvisid EMV2 klassis kolmanda koha.

Kõik 2023. aasta Rapla ralli tulemused on saadaval võistluse kodulehel.

Autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistlused jätkuvad juulis, kui 20.-21.juulini sõidetakse Rally Estonia.