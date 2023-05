Nurme parandas Kuressaare linnajooksul rahvusrekordit

Väga kõrgetasemelise jooksu võitis Nurme keenialase Solomon Gatchoka Kagimbi (29.06) ja Leonid Latsepovi (29.57) ees.

Nurme ütles, et sünnilinnas rahvusrekordi jooksmine oleks justkui Hollywoodi stsenaarium. "Tugev aeg tuli tänu tugevatele konkurentidele ning kiirele rajatrassile ning suurepärasele võistluskorraldusele. Isiklikus plaanis hindan seda etteastet kõrgelt, kuna see aitab aru saada, milline on minu seisund pärast maratoni. Siit on tore edasi minna!" ütles Nurme, kes jooksis 2020. aastal Raplas 29.04.

Ta lisas, et hea ajani jõudis ta tänu tugevale konkurentsile. "Solomoniga jooksime koos kuni viimase kilomeetrini, lõpus jäi ta maha kõigest kolme sekundiga. Tugeva jooksu tegi ka Leonid Latsepov. Kamba peale saab sellest vist Eesti hooaja kõige kiirema esikolmega 10 km võistlus," sõnas Nurme.

Kuressaare linnajooksu esikolmik (vasakult): Solomon Gatchoka Kagimbi, Tiidrek Nurme, Leonid Latsepov Autor/allikas: Alar Truu

Naiste arvestuses tuli 10 km jooksu üldvõitjaks Kertu Kula ajaga 38.42 Talle järgnesid Anneli Villemson ja Janika Jürgenson.

5 km meeste arvestuses sai esikoha Kaupo Sasmin ajaga 16.24. Talle järgnesid saarlased Janar Mai ajaga 17.00 ja Mairo Mändla ajaga 17.12. Naiste jooksu võitis Kaisa-Maria Oll (19.36) Liina Tabri (20.47) ja Eliise Luksi (20.56) ees.

Kuressaare Linnajooksul oli osalemas rekordarv 1511 jooksusõpra, mis on viimaste aastakümnete kõrgeim osavõtjate arv. Kuressaare Linnajooks on Rimi Eesti Linnajooksude sarja üks osavõistlus. Järgmise sarja jooksuna on kavas Rimi Eesti Ööjooks Rakveres 03. juunil.