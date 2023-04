Allar Raja: hooaja eesmärk on neljapaat olümpiale aidata

Viimased viis nädalat on sõudekoondis Itaalias veelaagris hooaja ettevalmistust teinud. Mai lõpus ootavad ees Euroopa meistrivõistlused, kuhu minnakse kahepaatidega, kus võtavad kohad sisse ka mullusel MM-il neljapaadis istunud Johann Poolak ja Mihhail Kushteyn. Neljapaadiga kavatsetakse minna Luzerni MK-etapile ja MM-ile, millises koosseisus, on peatreeneri sõnul veel natuke lahtine.

"Tõnu [Endrekson] ja Allar [Raja] on laagris tubli tööd teinud ja Tõnu on palju aidanud ka U-23 koondist, neile oma teadmisi jaganud. Minu hinnangul on kõik väga hästi," sõnas sõudekoondise peatreener Veikko Sinisalo. "Vanemaks saades ei tasu hooaega liiga pikaks ajada, me ei taha seda Allari ja Tõnuga teha, pigem hoiame nende hooaja lühema."

Raja laskis talvel kirurgil põlve korrigeerida, aga ergomeetril ja jõusaalis on juba kõvasti rassinud ning saavutanud rahuldava seisu - veekilomeetreid on kindlasti juurde vaja. Kiirusega hakkavad nad Endreksoniga tegelema mai- ja juunikuus.

"Minu eesmärk antud hooajal on saada piisavalt heasse vormi suve teises pooles, et mahtuda neljapaadi koosseisu," rääkis Raja. "Kui see neljapaat, mille kiirust me läheme siis plaani järgi Luzerni MK-le proovima, on piisavalt kiire, ootab meid tõenäoliselt ees MM, kus jagatakse olümpiapääsmeid. Seal on siis eesmärk ikkagi aidata kogu meeskond olümpiapiletile."

Eelmisel aastal edukalt eessõudjana neljapaadi koosseisu murdnud Johann Poolak alustab hooaega kahepaadil koos Mihhail Kushteyn, aga teine siht on neilgi neljapaadile võetud.

"Mõte oli selline, et saaks kahepaadiga hooaja alguses katsetada oma vormi ja natukene maad uurida, kuidas konkurents kahepaadis on ja kus me täpsemalt Kushteyniga siis asume. Hooaja põhieesmärk on ikkagi sügisel olevalt MM-ilt saada neljapaadiga Tõnu ja Allariga olümpiapilet," sõnas Poolak.

Kergekaalu kahepaadis sõudvate Ander Koppeli ja Elar Loodi hinnangul on viienädalase treeninglaagri kõva trump just see, et Poolaku-Kušteini näol on kõrval kõvad sparringupartnerid. Nende siht oleks EM-il kaheksa hulka jõuda.

"Igas trennis on meil võistlusmoment. Iga raskema lõigu puhul sa vaatad vasakule või paremale, kas nad on kõrval, ja mõtled selle peale, et sa ei tohi neid mööda lasta või siis sa pead neist mööda saama," rääkis Loot. "Meie eelis on see, et oleme pikka aega kokku sõitnud. Meil on juba kolmas hooaeg, kui me sõidame kokku."

MK-sari algab mai alguses, EM peetakse mai lõpus Sloveenias. Neljapaat peaks hooaega alustama Luzerni MK-etapiga juulis, MM peetakse septembri alguses Belgradis.