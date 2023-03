Mängijatega pahandanud Tottenhami peatreener pani ameti maha

Kuigi Tottenham asub Premier League'i tabelis neljandal kohal ja on võitnud 28-st mängust 15, väljendas Conte pärast meeskonna viimast mängu pahameelt mängijate ja olukorra üle. Conte on varemgi enda väljaütlemistega meeskonnale tähelepanu toonud, kuid 19. märtsil, pärast 3:3 viiki Southamptoniga oli endine Juventuse mängumees eriti aus.

"Ma ei ole sellise olukorra nägemisega harjunud. Ma näen väga paljusid isekaid mängijaid ja ma ei näe meeskonda. Me oleme 11 mängijat, kes lähevad väljakule. Ma näen isekaid mängijaid, ma näen mängijaid, kes ei taha üksteist aidata ja kes ei mängi südamega," ütles Conte pärast Southamptoni mängu, kus Liverpool veel 16 minutit enne mängu lõppu 3:1 juhtis.

"[Mängijad] ei taha surve all mängida. Nii on lihtsam. See ongi Tottenhami lugu. 20 aastat on olnud omanik ja klubi pole midagi võitnud. Miks? Viga on ainult klubis, või siis iga treeneri peal, kes siit läbi käinud on. Proovisin olukorda peita, aga nüüd pean taaskord kordama, et ei taha näha seda, mida olen hiljuti näinud. See on vastuvõetamatu ja on seda ka fännidele," ütles Conte, lisades, et meeskond pole ka mängijate ostmisel piisavalt teinud.

"Kui nad niimoodi jätkata tahavad, siis nad võivad peatreenerit vahetada, võivad neid veel palju vahetada, aga olukord ei muutu. Uskuge mind," lõpetas itaallane.

Tottenham Hotspur teatas pühapäeva hilisõhtul Conte lahkumisest. Klubi esimees Daniel Levy ütles pressiteates, et meeskonnal on vaja viimase kümne Premier League'i mängu jooksul kõvasti võidelda, et Meistrite liiga jaoks neljas koht välja teenida. Conte oli täpselt nädal enne seda pressikonverentsil, et need kümme mängu tähendavad suures pildis vähe, sest meeskonnal pole ühist võitlust.

Klubil on alates 2019. aastast olnud neli peatreenerit, kuid märkimisväärset edu pole selle aja jooksul nähtud.