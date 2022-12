Spursi peatreener avaldas pahameelt Premier League'i mängugraafiku üle

Conte andis mõista, et võib-olla kasutab järgnevas mängus ainult neid mängijaid, kes MM-il ei osalenud. Kataris mänginud 12 Tottenhami mängijast on Conte esmaspäevasest mängust välja jätnud Prantsusmaa väravavahi Hugo Llorisi ja samuti finaalis mänginud argentinlase Cristian Romero.

"See on kummaline olukord ja ausalt öeldes kõigest nädal pärast MM-i mängida - ma ei ole rahul sellega," ütles Conte pühapäeval.

"Neile on võimatu anda palju puhkust ja nende mängijatega, kes MM-il ei mänginud, töötasime neli nädalat. Nad on MM-il käinud mängijatest paremas vormis," lisas Conte.

Rodrigo Bentancur jääb Brentfordi vastu eemale mängukeelu tõttu, kuid teda on vaevanud ka reievigastus. Richarlison on veel kolm kuni neli nädalat palliplatsilt eemal, kuna ta vigastas MM-il reielihast.

Conte ütles, et Lucas Moura on hädas kõõluste probleemiga. "See on keeruline olukord, sest minu meeskonnas on hea mängija, kes pole kunagi saadaval. Tekib tunne nagu meil polekski teda," sõnas Conte.

Tottenham on 15 kohtumise järel tabelis 29 punktiga neljandal kohal, jäädes kaheksa punktiga maha liidrist Arsenalist.