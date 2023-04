Kams peatreenerite vallandamistest: treener vastutab lõpuks tulemuste eest

Paide Linnameeskonna spordidirektor ja endine tippjalgpallur Gert Kams rääkis kolmapäeva hommikul ETV saates "Terevisioon" Inglismaa jalgpalli kõrgliiga hooajast, mille vältel on töö kaotanud lausa 13 peatreenerit.

Selle hooaja vältel on Inglismaa Premier League'is töö kaotanud rekordilised 13 peatreenerit. "Vaadates [teisipäevaseid] tulemusi, siis tuleb ka 14. nimi sinna nimekirja," ütles Kams, lisades, et kõige suurem põhjus peatreeneri vallandamiseks on tulemused, aga ka strateegia, mida ei ole suudetud ellu viia.

Paide spordidirektor märkis, et Inglismaa kõrgliiga hooaeg on varsti lõppemas ja liigast väljakukkumise ohus on viis meeskonda, mistõttu võivad klubid ärevalt otsuseid tegema hakata.

Kams rääkis Chelsea peatreenerist Graham Potterist, kes kaotas oma töö esmaspäeval. Potter oli olnud Chelsea juhendaja kõigest seitse kuud, kuid tippklubi võitis selle aja jooksul vaid 12 mängu. "Selle aja jooksul Chelsea ei leidnud seda õiget mängustiili, õiget algkoosseisu. Vaadates Chelsea ajalugu, siis näiteks Roman Abramovitšiga ka treenerid kaua seal vastu ei pidanud. Kui ikka tulemused ei olnud need, mida oodati, siis oli minek," lausus Kams.

"Justkui tundus, et uue omaniku tulekuga üritatakse näha pikemat plaani. Potteriga ilmselt nähti ka pikemat plaani, sest tegelikult osteti ta Brightonist üle ja kompensatsioon ei olnud väga väike," lisas spordidirektor. "Potter pandi keerulisse seius ja arvan, et ta ei olnud Chelsea'ks valmis."

Aga kõik peatreenerid ei lahku tingimata tulemuste pärat. "Vaadates [Antonio Conte] viimast intervjuud, siis mulle pigem tundus, et ta ise tahtis ära minna. Selle viimase intervjuuga ta tegi selle sammu," rääkis Kams endisest Tottenhami peatreenerist, kes pani ameti maha märtsi lõpus.

Conte rääkis 19. märtsil pärast klubi 3:3 viiki Southamptoniga olukorrast eriti ausalt ja kritiseeris nii mängijaid kui ka klubi omanikke. "Ma ei ole sellise olukorra nägemisega harjunud. Ma näen väga paljusid isekaid mängijaid ja ma ei näe meeskonda. See ongi Tottenhami lugu. 20 aastat on olnud omanik ja klubi pole midagi võitnud. Kui nad niimoodi jätkata tahavad, siis nad võivad peatreenerit vahetada, võivad neid veel palju vahetada, aga olukord ei muutu. Uskuge mind," ütles Conte.

Kams ütles "Terevisioonis", et mängijate kritiseerimine võiks siiski jääda riietusruumi. "Me teame Inglismaa meediat, sellest tehakse suured lood ürpis kiiresti," sõnas endine jalgpallur, lisades, et tõenäoliselt ei toodud Tottenhami neid mängijaid, keda Conte oleks tahtnud juhendada.

"Lõpuks treener vastutab tulemuste eest, ta vastutab ka selle eest, mis väljakul juhtub. Sa võid igasuguseid taktikaid paika panna, sul võib kõik toimida, aga kui mees pallist mööda lööb kahe meetri peal, siis seda sa kontrollida ei saa. Mida sa saad kontrollida, on see, et teda tuleb treenida," lisas spordidirektor.