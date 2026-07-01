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Premier League'i naasnud Coventry pikendas Lampardiga lepingut

Jalgpall
Coventry City tähistamas võitu
Coventry City tähistamas võitu Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Frank Lampard jätkab Coventry City peatreenerina vähemalt 2029. aastani. Äsja Premier League'i tõusnud klubi teatas teisipäeval, et pikendas inglase lepingut veel kolme aasta võrra.

Lampard asus Coventry etteotsa 2024. aasta novembris, kui meeskond paiknes EFL Championshipi tabelis 17. kohal. Juba oma esimesel hooajal viis ta klubi play-off'i ning järgmisel hooajal tüüris Coventry meistritiitlini. Meeskond edestas hooaja lõpus lähimat jälitajat Ipswich Town FC 11 punktiga ning kindlustas pääsu Premier League'i.

Coventry naaseb Inglismaa kõrgliigasse esimest korda 25 aasta jooksul.

48-aastane Lampard ütles pärast lepingu pikendamist, et tal on suur au Coventryt esindada. Lampard ütles pärast lepingu pikendamist, et kõrgliigasse tõusmine oli kogu klubi ja linna jaoks eriline saavutus, kuid nüüd keskendutakse juba Premier League'i hooajaks valmistumisele.

"Teame, et ees ootab palju tööd, kuid anname endast kõik. Tahan tänada mängijaid, klubi töötajaid, omanik Doug Kingi ja eriti meie fänne, kelle toetus on aidanud meil jõuda sinna, kus praegu oleme," sõnas Lampard.

Coventry omanik Doug King ütles, et klubi on Lampardi juhtimisel alates 2024. aasta novembrist teinud tohutu arenguhüppe ning just tema on õige inimene meeskonda Premier League'is juhendama.

Endine Chelsea FC ja Inglismaa jalgpallikoondis poolkaitsja alustab oma esimest Premier League'i hooaega Coventry peatreenerina 21. augustil, kui avavoorus minnakse vastamisi valitseva Inglismaa meistri Arsenal FC-ga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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