Roglic leidis Evenepoeli rünnakutele vastuse ja võitis Kataloonia tuuri

Viimase etapini üldvõidu nimel heidelnud Evenepoel ründas pühapäeval mitu korda ning kuigi belglane sai lohutusauhinnaks mägedekuninga särgi ning lõpukiirenduse toel ka viimase etapi võidu, ei õnnestunud tal kogenud sloveeni kannult raputada.

Kataloonia velotuuri üldarvestuses edestas Roglic Evenenepoeli lõpuks kuue sekundiga, Joao Almeida (UAE Team Emirates) kaotas kolmandana 2.11. Kokkuvõtte esimese ja teise koha vahe oli Kataloonias nii väike viimati aastal 2015, toona edestas Richie Porte Alejandro Valverdet nelja ja Domenico Pozzovivot viie sekundiga.

"Ütlesin juba eelnevalt, et Primožilt on keeruline eest sõita. Tõestasime taas, et meil on tugevaim tiim. Mul oli Primožiga hea võitlus ja mul on hea meel, et suutsin teda sprindis võita. Ta on väga heas vormis ja kui ta on heas vormis, on ta võib-olla parim rattur maailmas. Teadsin, et kui keegi suudab mulle järele sõita, on see tema," rääkis 23-aastane Evenepoel.

Ainsa eestlasena võistlustules olnud Rein Taaramäe (Intermarche-Circus-Wanty) kaotas Roglicile kokkuvõttes 20.32 ja sai 33. koha. Wanty sõitjatest oli Simone Petilli (+19.27) 31., Kataloonias tiimi esinumbriks olnud Louis Meintjes pidi velotuuri eelnevalt isiklikel põhjustel pooleli jätma.