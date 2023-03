Võru Barruse ja Pärnu VK treenerid on pronksiseeriaks valmis

Poolfinaalis jäi Barrus alla Selver/TalTechile, Pärnu kaotas Tartu Bigbankile. Balti liiga põhiturniiril kohtusid Võru ja Pärnu omavahel neli korda, Võru meeskond võttis 3:1, 3:1 ja 3:0 võidud, Pärnu sai 3:2 võidu, vahendab volley.ee.

Pärnu meeskonna peatreener Toomas Jasmin ütleb, et meeskond on poolfinaali kaotusest üle saanud. "Oleks seeria kolmas mäng läinud sama rada nagu esimesed kaks, siis oleks ehk kaotusest üle saamine keerulisemalt läinud, aga meil läks see valu üsna ruttu üle ja oleme juba pronksiseeriaks häälestunud. Muidugi tahame seda medalit saada, kuigi vaadates seda hooaega, siis väärivad mõlemad meeskonnad seda pronksi. Aga üks paraku ei saa," lisas Jasmin.

Pärnul ei ole laupäeval taas Hindrek Pulka, ent seeria järgmistes kohtumises saab ta kaasa teha. Sidemängija Richard Voogel peab jätkuvalt mängima randmevigastusega ja läbi valu.

"Minu jaoks on Võru olnud suure hingega sats – võitlevad kõvasti nii kaitses kui blokis ja selles mõttes oleme me üsna sarnased meeskonnad. Aga ka pall on vaja maha lüüa ja ma usun, et selles seerias saab määravaks just rünnak," lisas Jasmin.

Võru Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp pidi ka poolfinaalis tegelema vigastustemurega ning ei saanud kasutada põhisidemängijat Garrett Zolgi. "Paremaks pole olukord muutunud, seega raske öelda, kas ta saab aidata või ei. Kahjuks sai ka Maksim Ševtšenko vigastada ning sidemängijate osakonnas on olukord keeruline. Aga on nagu on ja tuleb lahendused leida, eks ka vastasel on omad mured," sõnas Lüütsepp.

"See medal oleks meile muidugi väga väärtuslik, midagi jääks hoojast ikkagi näppude vahele. Hooaja alguses oli aimatav, et need paarid lõpuks sellised tulevad, kuigi muidugi olid ootused ja lootused suuremad. Medali peale mängides ei saa eesmärk väiksem olla kui medali võitmine," lisas Võru Barruse peatreener.

Pronksiseeria teine mäng toimub 28. märtsil kell 19.00 Pärnus ja kolmas kohtumine 1. aprillil kell 17.00 Võrus. Vajadusel peetakse neljas kohtumine 6. aprillil kell 19.00 Pärnus ning viies 9. aprillil kell 15.00 taas Võru meeskonna kodusaalis.

Finaalseeriaga tehakse algust sel pühapäeval algusega kell 17.00 Tartu Ülikooli spordihoones.