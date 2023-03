Kaotusseisust välja tulnud Selver/TalTech alistas Võru ja jõudis finaali

Et Selver/TalTech juhtis enne pühapäevast kohtumist kolme võiduni peetavat seeriat mängudega 2:1, polnud Võrul mingit taganemisruumi ja seeria päästmiseks vajati võitu. Peatreener Oliver Lüütsepa hoolealused tegidki suurepärase alguse ning võitsid kaks esimest vaatust 25:23 ja 25:23, vahendab volley.ee. Siis pani TalTech sisse järgmise käigu, võites omakorda kolmanda geimi tulemusega 25:21 ning neljanda 25:20. Nii pidi võitja otsustama viies geim.

Viiendat geimi läksid aga Tallinna klubi mängijad juhtima 6:0 ning sellisest kaotusseisust Võru mehed enam ei taastunud, kuigi geimi lõpus suudeti mitu matšpalli päästa ja veel 14:11 seisuni jõuda. Selver/TalTech võitis otsustava geimi 15:11 ja kogu kohtumise 3:2 (23:25, 23:25, 25:21, 25:20, 15:11), tagades pääsu finaali.

Finaalis on Selver/TalTechi vastaseks tiitlikaitsja Tartu Bigbank. Võru hakkab pronksiseerias mängima Pärnu Võrkpalliklubiga.

Selver/TalTechi resultatiivseim oli 18 punkti (+2) toonud Oliver Orav, Denis Losnikov lisas 16 punkti (+8), Rauno Tamme ning Andri Aganits kumbki 12 silma (+7 ja +7). Võru meeskonna edukaim oli rünnakul 22 punktini (+10) jõudnud Matthew Slivinski, John Hatch lisas 17 silma (+2) ning Rasmus Meius kümme punkti (+6).

Vastuvõtt oli Selveril 54% ja Võrul 51%, rünnakuid lahendas paremini Tallinna klubi – 41% vs 33%. Blokis oli 16:13 parem Võru, servil lõi Selver/TalTech seitse ja Võru kuus ässa (eksiti vastavalt 12 ja 22 pallingul).

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp ütles mängujärgses teleintervjuus, et meeskond andis endast kõik, mis täna anda oli. "Olen uhke oma meeste üle. Me ei kestnud ära lihtsalt, meil on olnud ülirasked viimased paar päeva. Äge, ma ütlen," olid pisaratega võidelnud peatreeneri esimesed sõnad.

"Tegime kõik, mis suutsime, kaks geimi kestsime ära ja siis kolmas geim hakkasime ootama ja lootma, et äkki antakse niisama. Aga niisama ei anta midagi. Neljanda geimi keskpaik oli teine võtmise koht, jäime kinni korraks ja lõpp oli jälle raske. See oli see, mis me täna suutsime teha, proovime kosuda ja proovime ennast pronksimängudeks korralikult mobiliseerida. Suured mängud on veel ees," lisas Lüütsepp.