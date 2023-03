Mitme põhimeheta Pärnu osutas Tartu Bigbankile poolfinaalis visa vastupanu

Pärnu pidi hakkama saama ilma Hindrek Pulga, Kaur Erik Kaisi ja Jörgen Vanamõisata. Algkoosseisus jooksid platsile Richard Voogel, diagonaalründajana tegutsenud Ivory Õuekallas, Tony Tammiksaar, Luiz Henrique Damas, Kristo-Joosep Peterson, Arthur Henrique Pereira, libero Allar Keskülla, vahendab Volley.ee.

Tartul ei teinud kaasa põhisidemängija Markkus Keel ja Taavet Leppik. Algkoosseis oli Tartul järgmine: Ronald Järv, Matej Šmidl, Timo Lõhmus, Tamur Viidalepp, Mart Naaber, Kevin Soo, libero Rait Rikberg.

Pärnu alustas mängu hästi ja suutis avavaatuse enda kasuks keerata, ent seejärel suutsid Tartu mehed oma mängu leida – said tööle servi ja ka sidemängija klapp muutus paremaks ning kaks järgmist tasavägiselt kulgenud vaatust võita. Neljandas geimis Pärnu enam vastupanu osutada ei suutnud ja saatis õige pea paltsile vahetusmehed.

Tartu meeskonna edukaim oli Timo Lõhmus 24 (+15) punktiga, Matej Šmidl panustas 19 punkti (+2) ja Tamur Viidalepp 14 silmaga (+9). Bigbanki vastuvõtt oli 58% ja rünnak 56%, blokist saadi 9 punkti ja servil löödi 7 ässa ning eksiti 17 viga).

"Meestel oli väsimus nädalavahetusest ehk Balti liiga finaal. Võib-olla sealt tulid keskendumisraskused," lausus Tartu mängija Tamur Viidalepp ERR-ile. Kuigi Pärnu näitas head pallingut, siis Viidalepp luges raske võidu põhjusteks pigem oma meeskonna esitust. "Eks neil on head servimehed, kes oskavad korralikku lutsu panna, aga seal oli pigem meie oma mitte nii hea tegutsemine," ütles ta.

Pärnu parim oli 14 punktiga (+9) Ivory Õuekallas, 11 punkti (+1) lisas Tony Tammiksaar ja 10 silma (+2) Luiz Henrique Damas. Pärnu vastuvõtt oli täna 56% ja rünnak 43%, blokiga saadi 8 ja serviga 4 punkti (14 viga).

"Oli tõesti vägev mäng," kommenteeris Tammiksaar. "Serv oli see, millega saime nad võrgust eemale. Tundsime end väljakul väga vabalt. Näha oli, et me ei olnud oma põhikooseisuga, mis andis veel vabamad käed. Absoluutselt null pinget, lihtsalt läheme ja mängime. Väga rahul, lihtsalt geimilõpud võinuks ise ära teha."

Seeria teine mäng peetakse 12. märtsil kell 17.00 Pärnus ja kolmas 15. märtsil kell 19.00 Tartus A Le Coqi spordihoones. Vajadusel toimub neljas kohtumine 19. märtsil kell 19.00 Pärnus ning viies Tartu Ülikooli spordihoones 22. märtsil kell 19.00.