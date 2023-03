Valitsev maailmameister näitas lühikavas klassi, Selevko 15.

Selevko tuli neljapäeval jääle neljanda grupi esimese võistlejana, kuid maandus halvasti enda esimesel hüppel ning kukkus siis kolmesel axel'il. Selevko teenis lühikava eest 76,81 punkti, mis jääb ligi kuue punktiga alla tema isiklikust rekordist. Eestlane sai lõpuks lühikava eest 15. koha ja pääses sellega laupäevasele vabakavale.

Valitsev maailmameister Shoma Uno pani kodupubliku ees kokku fantastilise kava, mille eest teenis 104,63 punkti. Ka ameeriklane Ilja Malinin ületas 100 punkti piiri, teenides enda lühikava eest 100,38 punkti. Kolmanda tulemuse tegi korealane Junhwan Cha, kes teenis 99,64 punkti. Üle 90 punkti teenisid kokku seitse võistlejat, esikümnest jäi esimesena välja lätlane Deniss Vasiljevs (82,37).

Meeste üksiksõidu vabakava toimub laupäeval, ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 10.20.

Meeste üksiksõidu lühikava tulemused:

1. Shoma Uno 104,63 punkti

2. Ilja Malinin 100,38

3. Junhwan Cha 99,64

4. Keegan Messing 98,75

5. Kevin Aymoz 95,56

6. Jason Brown 94,17

7. Kazuki Tomono 92,68

8. Daniel Grassl 86,50

9. Lukas Britschgi 86,18

10. Vladimir Litvintsev 82,71

Enne võistlust:

Eesti meister saavutas jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel kaheksanda koha, aga muutis enne MM-i kavas hüppeid, et see vähem riskantne oleks. "Lühikavas on mul nüüd üks neljakordne hüpe ja siis vahetasin, mul on nüüd kaskaad kolmene lutz ja kolmene tulup, et oleks natukene lihtsam," ütles Selevko esmaspäeval ERR-ile.

Tänavu on Selevko hinnangul MM-i tase kõrgem, sest mullu jätsid osad tipud olümpia järel MM-i vahele. Eelmisel aastal sai ta debütandina MM-il 15. koha. "Tahan sõita puhtalt. Oleks ka hea, kui saan vähemalt 15. koha nagu eelmisel aastal, mis oli väga hea koht minu jaoks," lisas uisutaja.

Selevko läheb ajakava järgi jääle neljanda grupi esimese uisutajana Eesti aja järgi kell 11.23.