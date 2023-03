Selevko tegi MM-i eel kavas muudatused

Eesti meistri hooaeg on näidanud, et kahe neljakordse hüppega lühikavasid sõita on liiga riskante. Et MM-il head tulemust teha, siis ei tohi lühikavas eksida ja seetõttu muutis Mihhail Selevko tiitlivõistluse eel kavas hüppeid.

"Lühikavas on mul nüüd üks neljakordne hüpe ja siis vahetasin, mul on nüüd kaskaad kolmene lutz ja kolmene tulup, et oleks natukene lihtsam," ütles ta ERR-ile.

Euroopa meistrivõistluste järel pidi Selevko kiirelt sisse sõitma uued uisusaapad ja põdes püstijalu läbi koroonaviiruse. Ettevalmistuse viimased poolteist nädalat on sujunud tõusujoones.

"Alguses oli raske, sest Euroopa meistrivõistluste järel läksid uisusaapad katki ja pidi kiirelt saapad ära vahetama," lausus treener Irina Kononova. "Nüüd on kuu aega uute saabastega sõitnud ja need sissesõitnud ning kõik on juba hästi. Ta uisutab kavasid palju stabiilsemalt ja loodan, et võistleb enesekindlamalt."

Saitamas uisutatakse üle 20 000 pealtvaataja mahutaval areenil. Jaapanis on alal väga palju poolehoidjaid ja Eesti meistrilgi on oma jaapanlannast püsifänn, kes jagab pidevalt tema tulemusi ning kirjutas MM-i eel Mihhailile, et kuhu jäähalli läheduses sööma või jalutama minna. "Jaapanis on suured fännid, kes kirjutavad väga palju ka Instagrammis ja see on ka väga hea," ütles Selevko.



Tänavu on Selevko hinnangul MM-i tase kõrgem, sest mullu jätsid osad tipud olümpia järel MM-i vahele. Eelmisel aastal sai ta debütandina MM-il 15. koha. "Tahan sõita puhtalt. Oleks ka hea, kui saan vähemalt 15. koha nagu eelmisel aastal, mis oli väga hea koht minu jaoks," lausus uisutaja.

Treener Irina Kononova ootab üldises tasemes tänavu sammu edasi astunud õpilaselt rohkemat. "Eesmärk on teha kaks puhast sõitu, lühi- ja vabakava. Eelmisel aastal oli ta 15. MM-il. Nüüd tahaks enamat. Hea oleks, kui tuleks esikümnesse."

Kolmapäevast pühapäevani näeb MM-i otseülekandeid ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.