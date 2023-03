Petrõkina edukast lühikavast: tundsin ennast väga-väga hästi

lluuisutamise maailmameistrivõistlused toimuvad areenil, kus Tokyo suveolümpiamängude ajal selgusid medalistid korvpallis. Naiste lühikava võitis kodupubliku suureks rõõmuks tiitlikaitsja Kaori Sakamoto. 22-aastane jaapanlanna tegi Janet Jacksoni muusikat jääl interpreteerides võimsa ja veatu soorituse. Ta kogus isikliku rekordi lähedased 79,24 punkti ja edestab lähimat ohustajat vabakava eel enam kui viie ja poole punktiga.

Tugevas konkurentsis tegi karjääri parima lühikava 18-aastane Eesti meister Niina Petrõkina. Hea emotsiooniga sõites hüpped õnnestusid ja Petrõkina kogus uut isiklikku rekordit märkivad 68 punkti, millega sai tänavuse EM-hõbeda belglanna Loena Hendricksi järel kuuenda koha. Nii kõrget kohta pole varem lühikavas MM-il sõitnud välja ükski Eesti iluuisutaja.

Edu tõi julge ja vaba sõit, mille tagas eelnevalt kodus erinevate hirmude ületamiseks vaimuga tehtud tugev töö. "Mul on eriti hea meel, et just sellisel viisil jätsin hüvasti selle hooaja lühikavaga. Tundsin ennast väga-väga hästi. Ma tegin enne võistlust väga suurt tööd, eriti vaimselt. Ma tean, et kui sõidan puhtalt oma kava ja teen kõik, mida oskan, siis pole probleemi lõpetada esikümnes," rääkis Petrõkina lühikava järel.

Petrõkina parandas hooaja tippmarki enam kui kuue punktiga ja mullusest püsinud isiklikku rekordit kahe punktiga. Ta jättis seljataha rea nimekaid konkurente, teiste seas tänavuse Euroopa meistri. Seejuures jäi kaskaadi teiselt hüppelt ja sammudeseerialt sisse veel 1,5-punktiline varu.

Otsustav vabakava uisutatakse reedel. Tihedas võistluses mahuvad kuuendast kuni 17. kohani paiknevad naised kaheksa punkti sisse ja lõppkohta on raske prognoosida. "Ma ei tea, kuidas kõik teised sõidavad ja mina ise sõidan. Loodetavasti suudan ennast kokku võtta ja teha kõik samamoodi nagu trennis. Nii et vaatame ülehomme!".

Petrõkina tuleb reedel vabakavas jääle kuumas grupis. Neljapäeval stardib meeste lühikavas Mihhail Selevko. ETV2 ja ERR-i otseülekanne Jaapanist algab hommikul kell 10.30.