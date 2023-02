Aleksandr Selevko sai Hollandis tugevas konkurentsis neljanda koha

Ka lühikavas paremuselt neljandat tulemust näidanud Aleksandr Selevko teenis laupäevase vabakava eest 137,10 punkti, mis andis talle seitsmenda koha. Kokkuvõttes piisas talle 215,94 punktist, et ka vabakava järel neljandaks jääda, kuigi napilt: viiendaks tulnud USA iluuisutaja Andrew Torgashev kaotas talle vaid 0,08 punktiga.

Mihhail Selevko sai vabakava eest 121,15 punkti ja oli laupäeval alles 12., kokkuvõttes andsid 195,53 punkti talle 11. koha.

Tilburgis saavutasid kaksikvõidu jaapanlased, kui Shun Sato teenis 262,20 ja Sota Yamamoto 245,61 punkti. Kolmas oli itaallane Matteo Rizzo 228,99 punktiga.

Naiste lühikava järel on jaapanlastel samuti kaksikedu: Kaori Sakamotol on koos 76,85 ja Mai Miharal 73,55 silma. Nataly Langerbaur on 52,51 punktiga 14. kohal. Vabakava sõidetakse pühapäeval.