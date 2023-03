Ironman Tallinn kolib võistluskeskuse Rocca al Maresse

Sel aastal toimuvad Tallinnas Ironman 70.3 Euroopa meistrivõistlused. Kahel päeval on starti oodata rohkem kui 3000 osalejat. Tänaseks on kirjas üle 700 osaleja 70.3 Euroopa meistrivõistlusele ja üle 500 osaleja täispikale Ironman distantsile.

"Eelnevatel aastatel oleme võistluskeskuse paigutanud võimalikult linna keskele, et osalejatel ja fännidel oleks tagatud hea ligipääs. Sel suvel arvestame linnas toimuvate ehitustöödega ja korraldame võistluse Rocca al Mares," sõnas Ironman Tallinn peakorraldaja Ain-Alar Juhanson. "Soovime pakkuda võistluse osalejatele maailma parimat spordisündmust ning tahame, et võistluspäevad Tallinnas mööduksid võimalikult stressivabalt ning ladusalt."

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on suurte spordisündmuste korraldamine alati suureks väljakutseks ja tulenevalt linnaruumi arengust võib ette tulla olukordi, et vajalik on muuta võistluskeskuse asukohta või võistlustrassi. "Usume, et Ironman Tallinna korraldusmeeskond on paindlik ja suudab muudatustega kohaneda nii, et võistluse korralduslik tase ei kannata."

Abilinnapea sõnul toob seekordne muudatus endaga kaasa linlaste jaoks paljutki positiivset. "Liikluspiiranguid on vähem ja ka ligipääs võistluskeskusele ning parkimisvõimalused on mugavamad. Võimalus võistluskeskuse tagasi südalinna kolimiseks avaneb siis, kui hetkel linnas toimuvad suuremad ehitustööd on lõppenud. Tallinna linnaruum on pidevas arengus ja usun, et kokkuvõttes on see toeks veelgi kvaliteetsema võistluskeskkonna pakkumiseks tulevasteks Ironman Tallinn tippsündmusteks," sõnas Belobrovtsev.

Ironman Tallinna korraldusmeeskonna liikme Margus Lepiku sõnul teeb osaleja jaoks võistluskeskuse viimine Rocca al Maresse kogu sündmuse kompaktsemaks ja logistiliselt lihtsamaks, sest võistleja jaoks on kõik oluline kahe kilomeetri raadiuses. "Uus rada võimaldab osalejatel püüda isiklikke rekordeid. Ironman Tallinn on juba praegu üks maailma kiirematest võistlusradadest, kuid Rocca al Maresse kolides muutuvad nii ratta- kui ka jooksurada võistleja jaoks veelgi kiiremaks, sest ära jäävad aeglased ja tehnilised osad kesklinnas," märkis Lepik.

Rocca al Mare keskuse juhi Kristjan Maaroosi sõnul on Ironmani võistluste uus asukoht ja peakontor Rocca al Mare keskuses hea võimalus nii läheduses elavate inimestele kui osalejatele mugavalt ning ligipääsetavalt võistlusel kas sportija või pealtvaatajana osaleda. "Keskus jääb ligipääsetavaks ja avatuks võistluse perioodi vältel ka keskuse külastajate jaoks. Täpsemad juhised ligipääsetavuse ja keskusesse pääsemise kohta jagame sündmuse eel," lisas Rocca al Mare keskuse juht.

Korraldajate sõnul mõjutab võistluskeskus Haaberstis vähemat hulka tallinlasi ning ligipääs Rocca al Mare kaubanduskeskusele ja teistele ettevõtetele Unibet Arena lähedal on võistluspäevadel olemas Ehitajate tee kaudu.

Ironmani võistluse täispikk distants hõlmab endas 3,8 km ujumist Harku järves, 180 km jalgrattasõitu Tallinnas ja selle ümbruses ning 42,195 km jooksmist. Ironman 70.3 võistlusel tuleb kõik distantsid jagada kahega. Lisaks toimub ka eraldi võistkondlik arvestus 70.3 distantsil, kus iga liige peab läbima ühe ala. Võistlusele eelneval õhtul toimub lustlik lastejooks Ironkids.

Lisainfo Ironman Tallinna kohta on leitav siit.