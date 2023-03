EOK ja spordimuuseum avasid Tallinna lennujaamas olümpiateemalise lennuvärava

Olümpiavärav, mis asub lennuväravas nr 8, käsitleb Eesti ja eestlaste osalust olümpial aegade jooksul kui ka 2024. aasta Pariisi olümpiamängude ootuses.

Olümpiavärava eesmärk on eelkõige populariseerida sporti ja olümpialiikumist ning tuua Eesti spordi- ja olümpialugu võimalikult paljude inimesteni. Tematiseeritud ala pakub lennu ootamisel nii hariduslikke elemente kui käed-külge-tegevusi igas vanuses reisijale nii eesti kui inglise keeles. Kesksel kohal on rariteedid, mille hulgast leiab näiteks nii Ants Antsoni ja Saskia Alusalu uisud, Tokyo olümpiakulla toonud vehklemismaski kui ka mitmesuguseid muid spordivahendeid Eesti kunagistelt ja praegustelt sporditippudelt.

Huvilistel on võimalik tutvuda Eesti spordiloo olulisemate lugude, üleüldiselt olümpiamängude ajaloo ja nende toimumiskohtadega ning visata pilk peale nii meie olümpiavõitjatele kui Team Estonia praegustele esinumbritele.

Mängulistest tegevustest saab liikumisaastale kohaselt ka liigutada, võttes mõõtu koostöös olümpiavõitja Gerd Kanteriga loodud sportlikus väljakutses reaktsiooniseinal. Spordimuuseumi Tartus asuva püsinäituse toob virtuaaltuuri abil kohale tõkkejooksja, Eesti rekordiomanik ja olümpiasportlane Rasmus Mägi, kes ilmestab näitust hulgaliste audiolugudega.

EOK presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on lennujaam Eesti värav laia maailma. "EOK tähistab sel aastal oma 100. sünniaastapäeva ja ühtlasi on ka liikumisaasta. Liikumine on üks tervise alustalasid ning selle asemel, et istudes oma lendu oodata, on külastajatel nüüd suisa meeldiv võimalus end vähegi liigutada. Mul on hea meel, et saame miljonitele lennujaama külastavatele inimestele oma vägevat spordiajalugu meenutada ja tutvustada," ütles Sõõrumaa.

"Tallinna Lennujaamas ühe lennuvärava kujundamine olümpiaväravaks on kindlasti midagi eksklusiivset, mida muuseumimaastikul ei Eestis ega sellises mahus ka rahvusvaheliselt varem nähtud pole. Loodetavasti aitab see projekt tõsta teadlikkust nii oluliste spordiajalooliste väärtuste kohta kui ka juhtida tähelepanu aktiivse eluviisi olulisusele," kirjeldas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Eksklusiivne väljapanek lennuväravas nr 8 jääb kõiki reisijaid rõõmustama vähemalt 2024. aasta Pariisi olümpiamängudeni.