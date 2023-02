Selgusid Eesti juunioride meistrid lauatennises

Noormeeste üksikmängus tuli Eesti meistriks Markkos Pukk, teise koha saavutas Madis Moos ning kolmanda koha Pert Marten Lehtlaan. Neidude üksikmängus võitis meistritiitli Arina Litvinova, teise koha sai Raili Nurga ja kolmanda koha Maria Žavronkova.

Noormeeste paarismängus olid võidukad Madis Moos ja Pert Marten Lehtlaan, teisele kohale tulid Markkos Pukk ja Konstantin Sokolov ning kolmanda koha teenisid Jan Kenneth Toming ja Erik Nüüd. Neidude paarismängu meistritiitli võitsid Maria Žavronkova ja Arina Litvinova, teise koha pälvisid Raili Nurga ja Anita Kostap ning kolmandaks tulid Katrin Riina Hanson ja Eiris Ikkonen.

Segapaarismängu Eesti meistriteks tulid Arina Litvinova, teise koha saavutasid Raili Nurga ja Pert Marten Lehtlaan ning kolmanda koha Maria Žavronkova ja Konstatin Sokolov.

Võistluste peakohtunik oli Taavi Miku.

Ürituse peakorraldaja, Eesti Lauatenniseliidu juhatuse esimehe Priit Lehtlaane sõnul oli võistlus kõrgetasemeline ning rõõmu tegi ka osalejate suur arv, mis tõestab ala populaarsust Eesti noorte seas. "Eestis on juba enam kui 5000 lauatennise harrastajat, kes osalevad regulaarselt võistlustel. Lisaks on alaga tegelejaid üle kogu Eesti järjest rohkem, kes harrastavad lauatennist lihtsalt oma lõbuks," märkis Lehtlaan. "Seetõttu on eriti just käimasoleval liikumisaastal ainult rõõm tõdeda, et tõsiselt lauatennisega tegelevate noorte arv on Eestis üha kasvanud ning mängijate tase pidevalt paranenud," lisas ta.

2023. aasta Eesti meistrivõistlused lauatennises on pühendatud Eesti Olümpiakomitee 100. sünnipäevale ning võistlusel esikolmikusse jõudnud sportlased teenivad EOK 100 erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid.