TalTech/Tradehouse heitleb Balti liigas pronksmedali nimel

TalTech/Tradehouse'i edukaimaks kerkis 19 punktiga (+12) Maren Mõrd, Kätriin Põld lisas 16 (+9) punkti, Milja Raitise arvele kogunes 15 punkti (+4) ja 14 silma (+4) lisas Marily Lass. Eesti klubi vastuvõtt oli 38% ja rünnakuid lahendati samuti 38-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 11 ja servipunkte teeniti üheksa (tehti 10 serviviga). Kaunase resultatiivseim oli 28 punktiga (+15) Martyna Paukštyte, vahendab Volley.ee.

"Meie poolt korralik mäng, tegime pigem ikka hea mängu. Sport on selline ja sellepärast me ju sporti teemegi, et häid emotsioone saada. Aga sellist pettumist ei saa ka kusagilt mujalt, nüüd on vaja see pettumus ja viha homsesse mängu suunata. TalTechi jaoks on iga võimalik medal väga väärtuslik ja läheme homme seda pronksi võitma," rääkis TalTechi peatreener Janis Sirelpuu.

Pühapäeval kohtub TalTech pronksimängus Riia Võrkpallikool/LU-ga, kes kaotas teises poolfinaalis põhiturniiri võitjale Jonavos Aušrinele 2:3 (25:13, 25:16, 22:25, 21:25, 11:15).