Duplantis jätab Euroopa sisemeistrivõistlused vahele

"Olen juba detsembrist saadik teadnud, et sise-EM ei ole tema jaoks tähtis. Ta ütles meile, et tema fookus on välihooajal. Ta jättis siis veel ukse natuke paokile, aga nüüd ta otsustas lõplikult, et ei võistle sise-EM-il," ütles Rootsi kergejõustikukoondise juht, endine kõrgushüppaja Kajsa Bergqvist alaliidu pressiteate vahendusel.

"Loomulikult lootsin, et ta ikka sõidab sise-EM-ile, sest alati, kui ta võistleb, on ta meie suurim lootus," jätkas Bergqvist. "Samas olen sada protsenti kindel, et ta teeb enda plaane õigesti, et keskenduda enda eesmärkidele ja olla siis parimas vormis, kui seda on kõige rohkem vaja."

Sisehallis on Duplantis teivast hüpanud 6.20, selle maailmarekordi püstitas ta mullu Belgradis sise-MM-il.

Tänavused Euroopa sisemeistrivõistlused peetakse 3.-5. märtsini Istanbulis, võistlusi näeb otseülekandes ERR-i kanalites.