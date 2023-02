Kalevi Jahtklubi tähistas sel nädalal 75. sünnipäeva

Pirita jõesuudme vasakul kaldal asuv Eesti suurim jahtklubi ühendab enam kui 700 liiget. Kõrgete sportlike tulemuste kõrval on Kalevi Jahtklubi olnud läbi 75 aasta Eesti vaimu ja väärtuste kandja. Klubihoone ehitati teise maailmasõja ajal maha põlenud Kalevi seltsimaja müüridele.

"Mina mäletan seda klubi lapsepõlvest või õigemini sünnist saadik, sest isa (Väino Vapper) oli klubi ülem, kui sündisin. Kui ma sain Optimisti rooli kätte koos Rein Ottosoniga ma alustasin 1964. aasta kevadel ja seal oli veel toredaid noori, siis õnnetunne, mis valdas - see on müstiline, et see on siiani jäänud," ütles Kalevi Jahtklubi auliige Kalev Vapper.

Kalev Vapper jagas jahtklubi sünnipäeval autogramme oma värskelt kirjutatud raamatusse "Meri meid mõõdab." Enam kui 300 lehel võtab ta persoonilugudega kokku jahtklubi ajaloo. Raamatust jookseb läbi pea 500 nime.

"Näiteks vendade Tõnistete esimene treener Milvi Martin, keda aastaid enam ei ole purjetamise juures, aga nimeregistris on Milvi Martin väga tihedalt, väga paljud inimesed mäletasid teda. Ta tegi oma tööd väga hästi, et mis sest, et ta ei olnud ise kunagi purjetaja olnud, aga treenerina oli ta suurepärane. See on see, et kui inimene teeb midagi südamega, siis see läheb korda," lisas Vapper.

Kalevi Jahtklubi sportlased on võitnud medaleid olümpiamängudel, maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel. Olnud edukad nii olümpiaklassides kui avamere- ja jääpurjetamises ning samuti arvukate tiitlivõistluste korraldamises.

"Kaks spordikooli, mis meie territooriumil töötavad, et Kalevi Jahtklubi Spordikool ja Rein Ottosoni spordikool, et need toovad kogu aeg uusi purjetajaid juurde," lisas Vapper.

Kalevi Jahtklubi on kodusadamaks enam kui 180 väikelaevale ja järgmiseks aastaks kerkib klubi vanade kuuride asemele uus sadamahoone.

"Me saime kätte ehitusloa ja algab meie sadamahoone ehitus. Kui kõik sujub, siis 2024. aasta hooajaks on uus sadamahoone püsti. Seal on 1400 ruutu, et seal on spordikooli ruumid, sadamakapteni ruumid, klubi üritusteks ruumid, pea 200 ruutmeetrine jõusaal, purjetöökoda, saunad. Jahtklubide Liit kolib ka sellesse hoonesse. See saab olema uus tõus Kalevi Jahtklubil," sõnas Vapper.