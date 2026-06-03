Tallinna Kalevi ragbimeeskond lõpetas Märjamaa Vikati valitsusaja

Tallinna Kalev läbis turniiri enesekindlalt, kaotamata ühtegi mängu ja skoorides kokku 152 punkti, lastes vastastel püüda vaid 22 punkti. Linet Frey-Toompere karikas, mida Vikat on hoidnud karika loomisest saati, vahetab esimest korda ajaloos omanikku.

"Meie suurim rivaal, Märjamaa Vikat, on tugev meeskond, kes on aastaid silma paistnud oma füüsilise mängu ning suurest kogemusest tuleneva hea koostööga," ütles Kalevi kapten Marten Martinson. "Kalevi mänguplaan oli lihtne – vältisime liigseid riske ning keskendusime meeskonnatööle, kiirusele ja vastupidavusele. Just see tõi meile ka soovitud tulemuse."

"Tänavune meistritiitel on eriti oluline, sest see näitab, et Eesti ragbis on toimunud põlvkondade vahetus ning esile on tõusnud uus mängijate põlvkond," lisas Martinson.

Turniiril osales viis võistkonda: neli eestimaist klubi ning Läti klubi Regbijas klubs Fenikss Valmierast. Meistrivõistlused toimusid ringturniirina, kus kõik mängisid kõigi vastu. Otsustavas kohtumises Tallinna Kalevi ja Märjamaa Vikati vahel seljatas Kalev Vikati tulemusega 31:12. Tulemus kinnitas Kalevi tiitlivõidu ja lõpetas Märjamaa 12 aasta pikkuse võiduseeria.