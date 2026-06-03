X!

Tallinna Kalevi ragbimeeskond lõpetas Märjamaa Vikati valitsusaja

Teised alad
Eesti meistrivõistlused olümpiaragbis: Tallinna Kalev - Märjamaa Vikat
Eesti meistrivõistlused olümpiaragbis: Tallinna Kalev - Märjamaa Vikat Autor/allikas: Michael Kennedy
Teised alad

Tallinna Kalev võidutses Tiskres toimunud Eesti olümpiaragbi meistrivõistlustel, lõpetades ühtlasi Märjamaa Vikati 12-aastase võiduseeria.

Tallinna Kalev läbis turniiri enesekindlalt, kaotamata ühtegi mängu ja skoorides kokku 152 punkti, lastes vastastel püüda vaid 22 punkti. Linet Frey-Toompere karikas, mida Vikat on hoidnud karika loomisest saati, vahetab esimest korda ajaloos omanikku.

"Meie suurim rivaal, Märjamaa Vikat, on tugev meeskond, kes on aastaid silma paistnud oma füüsilise mängu ning suurest kogemusest tuleneva hea koostööga," ütles Kalevi kapten Marten Martinson. "Kalevi mänguplaan oli lihtne – vältisime liigseid riske ning keskendusime meeskonnatööle, kiirusele ja vastupidavusele. Just see tõi meile ka soovitud tulemuse."

"Tänavune meistritiitel on eriti oluline, sest see näitab, et Eesti ragbis on toimunud põlvkondade vahetus ning esile on tõusnud uus mängijate põlvkond," lisas Martinson.

Turniiril osales viis võistkonda: neli eestimaist klubi ning Läti klubi Regbijas klubs Fenikss Valmierast. Meistrivõistlused toimusid ringturniirina, kus kõik mängisid kõigi vastu. Otsustavas kohtumises Tallinna Kalevi ja Märjamaa Vikati vahel seljatas Kalev Vikati tulemusega 31:12. Tulemus kinnitas Kalevi tiitlivõidu ja lõpetas Märjamaa 12 aasta pikkuse võiduseeria.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

20:32

Verlin jäi Paavo Nurmi mängudel finaali ukse taha, Maasik 11. Uuendatud

19:24

Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

18:49

Pettunud Sabalenka: selline tunne, et teen tennisega lõpparve

18:13

Kardisportlane Karl Leesmaa jõudis Tšehhis finaali

17:38

Tallinna Kalevi ragbimeeskond lõpetas Märjamaa Vikati valitsusaja

16:59

Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

16:29

Tallinnas astub nädalavahetusel matile Eesti judo paremik

15:48

Narva Trans lõpetas peatreeneriga koostöö

15:30

Oliver Ojakäär murdis end USA-s põhiturniirile

15:02

Artti Aigro uus treener näeb temas suurt potentsiaali

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16:59

Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

08:04

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

14:14

Maailma 114. reket murdis Prantsusmaa lahtistel nelja parema sekka

02.06

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

02.06

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

08:37

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

02.06

Suurbritannia kergejõustikuliit sai sportlase surmaga lõppenud õnnetuses karistada

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo