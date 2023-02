Daisy-Kudre Schnyder oli MK-sarja üldvõitjana finaaletapil kuues

Rajale starditi eelmise päeva sprindi tulemuste alusel. Daisy Kudre-Schnyder läks rajale 12 sekundit pärast rootslannat Linda Lindkvisti, tema järel ühe minuti sees viis lähimat jälitajat. Haaravas ja tasavägises võistluses näitas oma parimate päevade vormi endine maailma esinumber, neljandana startinud rootslanna Tove Alexandersson. Vahepeal neli aastat peamiselt suusamägironimisega tegelenud 30-aastane multitalent püüdis ükshaaval kinni kõik eespool startinud konkurendid ja näitas viimastel kilomeetritel, et on jätkuvalt võimeline kõik konkurendid selja taha jätma. Tema edu esimesena 9,3-kilomeetrisele rajale läinud kaasmaalase Linda Lindkvisti ees oli finišis 18 sekundit, kolmandana lõpetas veel üks rootslanna – Frida Sandberg (+1.14).

Daisy Kudre-Schnyder vedas viimastel kilomeetritel järgmist kolmeliikmelist gruppi, kuid finiši eel tuli siiski alla vanduda Lisa Larsenile (Rootsi, +1.39) ja Anna Ulvensoenile (Norra, +1.42). Eestlanna kaotas võitjale minuti ja 59 sekundiga. Hea soorituse teinud Doris Kudre tõusis 17. kohalt 15. kohale (+6.47).

MK-sarja üldvõidu oli Kudre-Schnyder tiitlikaitsjana endale 600 punktiga kindlustanud juba enne finaaletappi. Teiseks jäi sarja kokkuvõttes 560 punktiga Linda Lindkvist ja kolmandaks tõusis 402 punktiga Frida Sandberg. Doris Kudre sai paremuselt järgmise eestlasena 196 punktiga 12. koha.

Daisy Kudre-Schnyder: "Olen viimastel päevadel pidanud ennast eriti just vaimselt väga kõvasti kokku võtma. Hooaeg on olnud väga intensiivne ja väsitav. Kahe eelmise päeva kõrged kohad tulid ideaalsete sooritustega. Täna ei olnud mul enam seda vaimujõudu, mida vajanuksin kuuendast kohast kõrgemale jõudmiseks. Olen küll tänases natuke pettunud, kuid MK-sarja üldvõit oli mul käes juba eilse seisuga. Tänane võistlus näitas taaskord, et konkurents on tugev ja pjedestaalile pääesb ainult suurepärase sooritusega. Kokkuvõttes olen hooajaga rahul, tänan kõiki pöidlahoidjaid ja uuel MK-hooajal siis uuesti."

Meeste võistlus esikohale 11,3-kilomeetrisel rajal oli naiste omast veelgi tasavägisem, esikolmik mahtus finišis kaheksa sekundi sisse. Sprindi võitu kaitses õnnestunult norralane Jörgen Baklid, kes edestas soomlasi Aapo Viippolat kahe ja Eevert Toivoneni kaheksa sekundiga. MK-sarja kokkuvõttes jõudsid esikolmikusse Jörgen Baklid, Aapo Viippola ja Niklas Ekström.

Sprindis parima eestlasena lõpetanud 18-aastane Olle Ilmar-Jaama murdis raja avakolmandikul suusakepi ja langes sellega paremate kohtade konkurentsist. Kastanid tõi Eesti meeste jaoks järjekordselt tulest välja tema vanem vend Mattis Jaama, kes tõusis 21. kohalt kahe koha võrra kõrgemale ja lõpetas kolm minutit ja 42 sekundit pärast võitjat. MK-sarja kokkuvõttes oli Mattis Jaama parima eestlasena 13.

Teiste eestlaste finaaletapi kohad: 30. Kevin Hallop (+6.21), 35. Sander Pritsik (+7.22), 41. Andres Rõõm (+7.59), 43. Timo Kudre (+8.53), 50. Chris Marcus Krahv (+15.08), 53. Olle Ilmar Jaama (+18.28).