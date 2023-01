Hooaja esimene MK-start tõi Daisy Kudre-Schnyderile kolmanda koha

Umbes 1600 meetri kõrgusel merepinnast valdavalt lagedatel alpiaasadel kulgenud sprindirada osutus pehme lume ja tuulise ilma tõttu füüsiliselt ootamatult raskeks.

Naiste 2,8 km pikkusel rajal oli konkurentidest selgelt üle mullune jälitussõidu maailmameister Linda Lindkvist Rootsist, kes võitis ajaga 14.51. Teisele kohale käis tihe rebimine teise rootslanna Frida Sandbergi ja Daisy Kudre-Schnyderi vahel, kus rootslanna jäi lõpuks peale ühe sekundiga. Võitjale kaotati vastavalt 54 ja 55 sekundit.

"Tegin täitsa hea sõidu, olin tehniliselt kindel. Võimalik, et raja keskosas ei olnud mu teevalik ühel etapil just parim, pean seda selguse saamiseks veel analüüsima. Olin paari nädala eest mõned päevad haige ja see mõjutab veel praegu mu füüsilist vormi," tõdes Kudre-Schnyder. "Teisipäeval sõidame tänaste tulemuste järgi jälitussõitu ja ligi tunnise võiduajaga rajal on mul head võimalused kõrgemaid kohti püüda. Hooaja peamiste startideni veebruari alguses EM-il Lätis on veel piisavalt aega vormi lihvida."

Teistest eestlastest sai Doris Kudre 17. (+3.13) ja Epp Paalberg 25. koha (+4.32).

"Tehniliselt tegin kõik hästi, see tehniline ja hästi paljude lõikamisvõimalustega rada sobis ja meeldis mulle väga. Raja alguses olin füüsiliselt parem, lõpupoole ilmselt kaotasin tugevamatele konkurentidele sõidukiiruses juba rohkem. Olen tänasega rahul ja järgmisteks päevadeks positiivselt meelestatud," sõnas Doris Kudre.

Meeste 3,2 km pikkusel rajal valitsesid kolmikvõidu teeninud norralased. Võitis Björnar Kvale ajaga 14.52, kes edestas Jörgen Baklidi üheksa ja Isak Jonssoni 13 sekundiga. Eesti koondise liider Mattis Jaama saavutas 18. koha (+1.53), 39. oli Kevin Hallop (+4.10), 42. Sander Pritsik (+4.44) ja 48. Andres Rõõm (+6.15).

"Väga füüsiline rada, pehme, värske lumi ja aeglased olud. Tehnilise osaga jään rahule, tuli vaid väike kümnesekundiline eksimus enne finišit. Viimasel paaril nädalal on tervis olnud üpris vilets ja võtan hetkel ka antibiootikume. Seega füüsiline seis ongi täpselt selline nagu tulemustest näha," selgitas Hallop.