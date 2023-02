Daisy Kudre-Schnyder võitis järjekordse MK-etapi

Kudre-Scnyder tõdes finišis, et võit ei tulnud kergelt, kuna kehas on veel väike väsimus eelmise nädala Euroopa meistrivõistlustelt ja rada oli nii tehniliselt kui füüsiliselt väga nõudlik.

"Olen oma tänase sõiduga siiski superrahul, kuigi starti minnes oli eelmise nädala võitudest pinge sees, võtsin kõik oma jõuvarud kokku. Nüüd tuleb kaks hooaja viimast rahvusvahelist võistlust siin suurepärastes Beitostølenis veel ära pingutada," sõnas ta.

Doris Kudre tegi korraliku sõidu ja sai 15. koha (+ 4.30), Liis Marii Kaso, kes võistles ka U-23 arvestuses, sai 31. koha (+8.37).

Naistest startis teisena nii orienteerumisjooksu kui suusaorienteerumise mitmekordne maailmameister rootslanna Tove Alexsandersson, kes vahepeal on tegelenud ka mägijooksu ja olümpiaala mäesuusatamisega.

Tema tulemus püsis küll pikka aega parimana, kuid kuumas grupis startinud võistlejad nihutasid Alexsanderssonile siiski esikuuikustki välja. Temale kaheksas koht, kaotusega 3.01 Daisy Kudre-Schnyderile.

Kui naiste esikuuiku moodustasid Daisy Kudre-Schnyderi taga neli rootslannat ja Judita Traubaite Leedust, siis meeste MK esiots oli pigem Norra-Soome maavõistlus: 1. Baklid (NOR), 2. Viippola (FIN), 3. Ekstrom (FIN), 4. Kvale (NOR), 5. Aas (NOR), 6. Toivonen (FIN).

Meie meestest oli parim Mattis Jaama (14. +3.16). Andres Rõõm sai 27. (+6.33), Olle Ilmar Jaama 32. (+7.37), Sander Pritsik 33. (+7.50), Kevin Hallop 35. ja Timo Kudre 40. koha. Stardiprotokollis oli 66 meest.

Mattis Jaama: "Kuigi rada polnud tegelikult füüsiliselt väga nõudlik, vähemalt tõusumeetrite osas, siis minu jaoks oli täna tegemist ühe hooaja raskema sõiduga. Eelmisest EM-i nädalast on veel sees kerge väsimus ja ka kaardiga ei olnud täna täielikku klappi, mistõttu tuli sisse nii mõnigi viga ja tegin paar kahtlase väärtusega teevalikut. Kokkuvõttes aga on mu koht protokollis täna veidi paremgi kui mu enesetunne oli. Ootan juba huviga homset sprinti."

Andres Rõõm: "Tundsin end täna rajal füüsiliselt hästi ning raja esimese poole suutsin tehniliselt kontrollitult sõita. Raja teises pooles jõudis rootslane Jonatan Stahl mulle kahe minutiga järgi ning tempo tõusis, kahjuks ei suutnud täna rootslasega lõpuni kaasas püsida ning vahetult enne lõppu sai veel viga tehtud. Homne sprindivõistlus tõotab huvitav tulema."