Daisy Kudre-Schnyder ja Mattis Jaama tulid MK-etapil kaheksandaks

Suusaorienteerumise MK-etappide korraldajate plaanid lõi Austrias segi terve öö kestnud ja päevalgi jätkunud lumesadu, mis kattis paksu lumevaibaga kogu radade võrgustiku.

Korraldajad ajasid hommikupoolikul rajad uuesti sisse, kuid olid sunnitud tegema programmis muudatuse ning vahetama jälitussõidu ja lühiraja päevad. Nii võisteldi teisipäeval Tauplitzalmis eraldistardist lühirajal, mis oli olude sunnil mõnevõrra tavapärasest lühem.

Naiste 3,9 km pikkusel rajal võitis teist päeva järjest rootslanna Linda Lindkvist ajaga 25.07, kuid seekord vai ühesekundilise eduga norralanna Anna Ulvensoeni ees. Kolmanda koha teenis rootslanna Elin Schagerström (+0.41). Daisy Kudre-Schnyder alustas võistlust hästi, kuid tegi teevaliku vea teel kuuendasse kontrollpunkti ja tundis pisut hiljem ootamatut väsimust. Tulemuseks seekord kaheksas koht kaotusega 2.58.

"Minu võistlus sai hea alguse, kõik oli hästi kuni kuuenda etapini, kus esmalt tegin vale teevaliku ning seejärel hakkasin end veel ka valesse kontrollpunkti lugema." lausus Kudre-Schnyder. "See tekitas minus väikse segaduse ja andis sooritusele esimese tagasilöögi. Teine ja suurem tagasilöök tuli aga raja keskel, kus sain täieliku "haamri", mille sarnast pole juba mitu aastat tundnud. Olen enda tänases soorituses pettunud, aga loodan, et suudan järgmisteks distantsideks uuesti energiat koguda."

"Korraldajad tegid suurepärast tööd ja korraldasid väga rasketes oludes ja suures lumesajus väga hea võistluse. Hea meel on ka selle üle, et mitmed tiimikaaslased tegid super sooritused!"

Oma senise karjääri kõrgeima koha MK-etapil sõitis välja Epp Paalberg, kes saavutas 11. koha (+4.17), Doris Kudre lõpetas 15. kohaga(+4.47), Birgit Rõõm oli 38. (+12.47).

Epp Paalberg: "Eile hakkas mind kimbutama vana tervisemure, milleks olin täna juba paremini valmis. Seetõttu suutsin täna paremini keskenduda ja endast ka rohkem välja pigistada. Head suusad tegid rasked olud kergemaks. Olen rahul, et suutsin panna kokku oma võimete väärilise soorituse, ehkki mõned väiksemad teevalikud oleksin saanud paremini lahendada. Samas on see minu parim MK-tulemus ja selle üle olen küll rõõmus."

Doris Kudre: "Rasked olud ja raske rada. Suutsin pingutada hästi esimesel ringil, aga teise ringi viimased tõusud murdsid mind ja viimased viis minutit olid väga rasked, millele lisaks veel üks vale teevalik raja lõpuosas. Pikalt sain laskumistel ja tempo hoidmisel kasu tagantpoolt startinud rootslastest, mis oli hea. Pigem olen sõiduga rahul, aga lõpp vajus natuke liiga ära. Suusad olid head!"

Meeste 4,5 km pikkusel rajal edestas seekord kõiki soomlane Aapo Viippola, kes võidutses ajaga 24.01 ja edestas vastavalt 16 ja 48 sekundiga norralasi Henrik Frederik Aasi ja Isak Jonssoni. Mattis Jaama saavutas kõrge kaheksanda koha (+1.51), 34. oli Kevin Hallop (+6.02), 35. Andres Rõõm (+6.34), 37. Sander Pritsik (+6.52).

Mattis Jaama: "Tänane sõit ei erinenud enesetunde ja soorituse poolest eriti eilsest sprindist. Võib öelda, et keeruliste ilmaolude tõttu ei olnud ka formaat oluliselt erinev, 1:5000 mõõtkavaga kaardi kasutamise tõttu sarnanes see rohkem pikendatud sprindile kui lühendatud lühirajale. Rajaolud olid kardetust isegi paremad, korraldajate töö ja vaev oli end ära tasunud."

"Orienteerumistehniline pool oli minu sõidus täna suuresti paigas, tuli sisse pisivigu ja mõningaid vähem väärtuslikke teevalikuid, kuid kaardiga oli hea kontakt ja lugemine sujus. Füüsiliselt tuli aga piir pigem kiirelt ette ja poole raja peal minust möödunud hilisema võitjaga ma pikalt koos sõita ei suutnud. Arvan, et tänasest päevast ja praegusest seisundist sai suhteliselt maksimum välja võetud, millele aitas kindlasti kaasa ka libe suusk."

Kolmapäeval sõidetakse jälitussõit sprindi tulemuste järgi startides.