Daisy Kudre-Schnyder võitis MK-etapi sprindidistantsil hõbemedali

Veel poolel rajal võistlust 12 sekundiga juhtinud Kudre-Schnyder pidi raja teisel poolel tunnistama rootslanna Linda Lindkvisti paremust. Lindkvistil kulus naiste 3,2 km pikkuse 110 tõusumeetriga raja läbimiseks aega 12 minutit ja 59 sekundit ning Daisy Kudre-Schnyder lõpetas temast 12 sekundit nõrgema ajaga.

Kolmandaks tuli nagu lühirajalgi Lindkvisti koondisekaaslane Lisa Larsen (+17 sekundit). Neljandaks jäi pärast nelja-aastast pausi suusaorienteerumises oodatult tugeva come-back'i teinud rootslanna Tove Alexandersson (+29).

Eestlannadest said Doris Kudre 17. koha (+2.09) ja Liis Marii Kaso 34. koha (+5.11).

"Tänane sprindirada oli kaardilugemiselt väga kiire, tuli teha palju väikseid valikuid ja kiireid otsuseid. Füüsiliselt oli rada väga-väga raske, tõusud olid korralikud, " kommenteeris Daisy Kudre-Schnyder finišis. Ta tunnistas, et enne võistlust oli tal taas keeruline end eelkõige vaimselt sajaprotsendiliselt kokku võtta ja võistlusvalmis olla. "Kraabin siin viimaseid, eelkõige vaimseid jõuvarusid kokku. Tehniliselt tuligi välja väga hea sõit, aga füüsiliselt läks lõpp ikka väga raskeks. Võitja Linda Lindkvist haiguse tõttu eelmisel nädalal Lätis EM-il ei võistelnud ja seetõttu on tal kindlasti rohkem värskust kehas," tunnistas Kudre-Schnyder. Siiski usub eestlanna, et pühapäevaseks jälitussõiduks, kui starditakse vastavalt sprindisõidu tulemustele, on tal väga hea stardipositsioon ja eesmärgiks on tal MK-sarjas võimalikult kõrgeid punkte koguda.

Meeste sprindivõistlus lõppes haruldase pjedestaaliga, kus jagati välja üks kuldmedal, mille võitis Jörgen Baklid Norrast ajaga 12.31 ja lausa kolm hõbemedalit, mille võitsid rootslane Jonatan Stahl Rootsist ning soomlased Niklas Ekström ja Aapo Viippola. Kõik nad kaotasid võitjale 32 sekundiga. Hõbemedalist sekund nõrgema ajaga viies koht kuulus samuti soomlasele. Selle sai Eevert Toivonen. Eesti meeste kiireim oli 18-aastane Olle Ilmar Jaama, kes võitis oma venda Mattist kolme sekundiga ning saavutas U-23 arvestuses kõrge 8. koha.

Eesti meeste tulemuste väljavõte finišiprotokollist:

19. Jaama, Olle Ilmar +1.17

21. Jaama, Mattis +1.20

30. Hallop, Kevin +01:32

32. Rõõm, Andres +1.41

42. Kudre, Timo +2.09

47. Pritsik, Sander +2.26

57. Krahv, Chris Marcus +5.01