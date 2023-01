Daisy Kudre-Schnyder kaitses jälitussõidus kolmandat kohta

Jälitussõitu mindi esmaspäevase sprindivõistluse tulemuste alusel. Naiste 10,1 km pikkusel rajal võitis juba kolmanda võistluse järjest rootslanna Linda Lindkvist ajaga 25.07. Finišis edestas ta kuuendalt kohalt teiseks tõusnud kaasmaalast Linda Larsenit 39 sekundiga. Daisy Kudre-Schnyder startis sprindi tulemuste kohaselt kolmandana 55 sekundit pärast liidrit ja lõpetas ka jälituses kolmandana täpselt sama vahega võitjast.

"Olen tänase sõidu ja kolmanda koha üle väga õnnelik, kuna pärast teisipäevast väga rasket võistlust oli tükk tööd, et motivatsioon ja valmisolek kõrgele tuua. Tegin enesekindla ja sujuva soorituse. Raja lõpuosas kaotasin kehva teevalikuga küll ühe positsiooni, kuid täna oli minu jaoks kõige olulisem enesekindluse taastamine, mida ma ka suutsin. Kokkuvõttes kindlasti positiivne, aga ka õpetlik MK-ring, mis andis motivatsiooni, et järgmisel aastal Ramsaus toimuvaks MM-iks valmistuda. Lähtekoht on hea, kuid arengupotentsiaali on ka palju," võttis Kudre-Schnyder etapi kokku.

Tihedas grupis finišeerisid 20. kohaga Doris Kudre (+11.10) ja 23. kohaga Epp Paalberg (11.19). "Esimene ring läks hästi, teine ring oli üsna kehv, halbade lõigete ja kukkumistega. Kolmandal ringil juhtisin suurt gruppi. Lõpp oli minu õnneks tehniline ja allamäge ning seal suutsin kogu pundi selja taha jätta. Polnud just parim sooritus, aga lõpplahendusega jään väga rahule," ütles Kudre.

Meeste 12,4 km pikkusel rajal tõusis teiselt kohalt võitjaks norralane Jörgen Baklid, kes edestas soomlast Niklas Ekströmi (+1.01) ja norralast Henrik Fredrikse Aasi (+2.13). 18. kohalt startinud Mattis Jaama tõusis 12. kohale finišeerides kuus minutit ja kuus sekundit pärast võitjat. Kevin Hallop oli 27. (+11.12), Andres Rõõm 35. (+14.41) ja Sander Pritsik 39. (+16.52,).

"Mulle ühistardid ja jälitussõidud meeldivad. Rajal on sebimist rohkem ning tekib kohene võrdlusmoment teiste sportlastega. Samuti saab head tagasisidet valikute õnnestumise või vastupidise kohta. Täna tuli ette mõlemat, kuid pigem jäi meelde positiivne. Ühe pikema valiku tegin kehvasti, aga magus oli näha, et mitmed teised valikud said minu ümber sõitnutest paremini sooritatud ja kohta või aega veidi parandatud. Seega tehnilise sooritusega jään täitsa rahule," rääkis Jaama.

"Füüsilise poole pealt oleks loomulikult tahtnud kiirematega suuta kaasa sõita, aga ega üleöö üle oma varju ei hüppa. Tegelikult midagi hullu ka polnud, kuid kitsad tõusud ja kohati vägagi läbi vajuvad kepid tegid sõidu päris raskeks. Kokkuvõttes igati vinge võistlus ja huvitav rada, ja alati teeb heameelt kui jälituses õnnestub protokollis veidi kõrgemale tõusta," lisas Jaama.

Neljapäeval sõidavad Eesti sportlased Šveitsi, kus alates reedest ootavad ees kolm kõrgetasemelist Ski-O-Touri võistlust.