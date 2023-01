Daisy Kudre-Schnyder alustab MK-hooaega maailma esinumbrina

Algselt Ramsaus toimuma pidanud võistlused on sealsete nigelate lumeolude tõttu kolitud 1600 meetrit üle merepinna asuvasse Tauplitzalmi. Kolmel järjestikusel päeval võisteldakse sprindis, jälitussõidus ja lühirajal.

Eesti koondis läheb võistlustulle järgmises koosseisus: Daisy Kudre-Schnyder, Doris Kudre, Epp Paalberg, Mattis Jaama, Andres Rõõm, Kevin Hallop ja Sander Pritsik.

Neljakordne maailmameister Kudre-Schnyder alustab MK-hooaega maailma edetabelijuhina ning varasemad stardid sel hooajal on näidanud, et vorm on maailma esinumbrile kohasel tasemel. Doris Kudre ja Epp Paalberg on maailma edetabelis hetkel vastavalt 14. ja 16. ning meestest Mattis Jaama 14. ja Andres Rõõm 29. positsioonil.

Koondise ettevalmistus hooajaks on Eestimaal varakult alanud talve toel sujunud plaanipäraselt ja ootused on kõrged. Koondise tüüri juures on teist hooaega rootslane Mattias Johansson.

Esmaspäevane sprindivõistlus algab meestel Eesti aja järgi kell 13.00 ja naistel kell 14.00.