Lisell Jäätma: suudan kõikide maailma tippudega konkureerida

Kui äsja käisid õde-vend Lisell ja Robin Jäätma mainekal võistlusel Ameerikas Las Vegases, kus pjedesetaalile ei jõutud, siis jaanuari lõpus said mõlemad medali kaela Euroopa suurimal siselaskmise võistlusel Prantsusmaal Nimes´is. Robin naasis koju pronksiga, Lisell aga kullaga, triumfeerides Prantsusmaal juba kolmandat korda viimase nelja aasta jooksul.

"Arvan, et seekord olin finaalis isegi rahulikum. Ma ei mõelnud väga võitmisele, et kui ma teine kord võitsin, siis olin väga närvis. Tahtsin kindlalt võita ja esimene kord olin ka närvis. Aga seekord võtsin ma rahulikumalt," meenutas Jäätma.

Maailma edetabelis tõusis 23-aastane Jäätma oma karjääri kõrgeimale ehk neljandale kohale. Ühtlasi valiti eestlanna 2022. aasta maailma parima naisvibulaskuri nominendiks.

"Need tähendavad väga palju, ma ei oskagi sõnadesse panna. Ma ei uskunud, et see neljas koht nii ruttu tuleb, aga see on väga lahe. Areng on väga suur olnud, mu tulemused on stabiilselt sinna maksimumi alla, et suudan kõikide nende maailma tippudega konkureerida," märkis Jäätma.

Järgmisel pühapäeval algavad Türgis Samsunis Euroopa sisemeistrivõistlused, mis sealsete maavärinate tõttu nädala võrra edasi lükati. "Eks näha ole, kuidas läheb. Viimane suur sisevõistlus ja siis hakkab välihooaeg."

Kõik maailma tippvibulaskurid on praegu aga suure otsuse ootel. Nimelt selgub sel aastal, kas plokkvibulaskmine pääseb 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude programmi. "Kõik oleme väga põnevil, et ootame seda otsust juba. Eks näha ole, me keegi väga ei tea, kummale poole see võib minna, aga loodame, et tuleb ikkagi positiivne vastus," ütles Jäätma.