Rahvusvaheline kergejõustikuliit hakkab Kasahstanil teravamalt silma peal hoidma

WA otsus tähendab, et Kasahstani kergejõustikus on võistlustulemustega manipuleerimise oht suur ning see ei piirdu vaid üksikute ametnike või sportlastega. WA hakkab Kasahstani kergejõustikuliiduga tegema koostööd, et parandada ja reformida võistlusprotseduure.

Jälgimisnimekirja kandmise tagajärjel ei tunnusta WA Kasahstani kergejõustikuliidu korraldatud võistlustel saavutatud tulemusi. Samuti on WA-l võimalik määrata Kasahstanis korraldatud võistlustele ametnikke, kes tagavad võistluste nõuetekohase läbiviimise. Kasahstan püsib jälgimisnimekirjas kuniks suudavad WA-le tõestada, et nad tuleks sealt eemaldada.

WA nõukogu moodustas võistlusmanipulatsioonide jälgimisnimekirja eelmisel aastal vastusena AIU raportile, mis paljatas mitmeid spordipettuseid. Näiteks selgus raportist, et enne Tokyo olümpiamänge korraldati 17 kahtlast kvalifikatsioonivõistlust, mille tulemustes esines anomaaliaid.

Lisaks Kasahstanile on jälgimisnimekirja kantud ka Albaania, Armeenia, Gruusia, Kõrgõzstani, Moldova, Türgi ja Usbekistani alaliidud.