MacKinnoni suurepärane õhtu viis Avalanche'i võidule

Avalanche võõrustas Pittsburgh Penguinsi, aga külalised läksid kohtumise üheksandal minutil venelase Jevgeni Malkini ja ameeriklase Bryan Rusti tabamustest juhtima 2:0. Soomlane Artturi Lehkonen tõi võõrustaja mõni minut hiljem tabamuse kaugusele ning Avalanche viskas teisel perioodil veel kolm väravat. Otsustaval kolmandikul jõudis Pittsburghi litrisse veel viies litter ja Colorado sai kodus kindla 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) võidu.

Lehkonen viskas võidumängus kaks väravat, tabamuseni jõudsid veel rootslane Gabriel Landeskog, ameeriklane TJ Hughes ja MacKinnon, kelle arvele jäi veel lisaks kolm väravasöötu.

Colorado on võitnud kaheksast mängust viis ja jätkab läänekonverentsis neljandal tabelireal, kaheksast mängust kolm võitnud Pittsburgh (kaks võitu lisaajal) on idas 13. kohal.

Boston Bruins jäi võõrsil Anaheim Ducksi vastu samuti 0:2 kaotusseisu ja jõudis teisel kolmandikul värava kaugusele, aga viskas otsustaval perioodil kolm vastuseta väravat ning vormistas 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) võidu. Neli Bruinsi mängijat, tšehhid David Pastrnak ja Pavel Zacha, rootslane Elias Lindholm ja ameeriklane James Hagens, said kirja kaks punkti.

Boston on võitnud viis mängu normaalajal ja ühe mängu lisaajal ning on idakonverentsis teisel real, Anaheim on nelja võiduga (üks lisaajal) läänes kaheksandal kohal.