Tiidrek Nurme jooksis poolmaratonis Eesti kõigi aegade teise tulemuse

Nurmel jäi enda nimel olevast rekordist 21 sekundi kaugusele. Eesti rekordnumbrid on 1.02,20.

"Olin jooksu algusest peale agressiivne ning vedasin oma gruppi ligi 15 km, seejärel võtsid teised grupiliikmed tempo üle. Ilm oli jahedavõitu, kõigest 3 kraadi stardis, mistõttu sain hingamisraskusi tunda. Maantee oli sildade peal jääs, mistõttu esines libedust. Olen tulemusega väga rahul, sest tegemist oli esimese tugeva pingutusega peale kahekuist Keenia treeninglaagrit. See on positiivne sissejuhatus kolme nädala pärast alagavaks Sevilla maratoniks, mis on sellel kevadel üheks peaeesmärgiks. Ülemäära emotsionaalseks ei taha minna, sest maraton on siiski maraton, kuid poolmaratoni näitajad annavad tagasisidet tehtud tööst ning aitavad paremini hinnata eesseisva maratoni konditsiooni. Ma usun, et mul on õigus head tulemust oodata ka maratoni distantsil. Hispaania 1500 m staar Reyes Estevez ütles, et 2.08 on jalas," kommenteeris Tiidrek Nurme sotsiaalmeedias oma jooksu.

Nurme sai Sevilla poolmaratonil seitsmenda koha. Amdework Walelegn võttis ajaga 1.00,28 võidu.

Kõik tulemused on kättesaadavad siit.