Verlin pidas rekordi järel konkurenti meeles: ilma Dianata oleks keeruline

Varasemalt Ksenija Balta nimele kuulunud Eesti rekordi ületas Verlin pühapäeval kahe sajandikuga, kui läbis 60 meetrit tõkkeid ajaga 8,14. Tema eelmine isiklik tippmark oli aeglasem kuue sajandiku võrra. Teiseks tuli Verlini suurim kodune konkurent Diana Suumann, kes ajaga 8,17 kordas isiklikku rekordit. Märtsi alguses Istanbulis toimuva sise-EM-i norm on 8,03, kuid Verlin loodab võistlema pääseda reitingu alusel.

"Ma ei oodanud sellist tulemust nüüd kohe sellel võistlusel. Võib-olla pigem Kutmani mälestusvõistlusel või siis Eesti meistrivõistlustel, aga mul on hea meel, et suutsin selle juba kolmanda tõkkestardiga ära joosta," kinnitas Verlin ERR-ile. "Oli selliseid logisevaid kohti, ma pean video pealt täpselt üle vaatama. Ilmselgelt on see, et Diana on nii heas vormis, väga suur stiimul, mis aitab minul ka rohkem pingutada. Ilma Dianata oleks väga keeruline Eestis."

Verlin tegi hea soorituse ka 60 meetri jooksus, kui jäi võiduajaga 7,31 sekundit Eesti rekordist vaid kahe sajandiku kaugusele. Meeste 60 meetri jooksus võidutses ajaga 6,70 Karl Erik Nazarov, kellel sise-EM-i pääse juba olemas. Normi püüab veel aga Eesti tõkkesprindi rekordimees Keiso Pedriks, kes jäi pühapäeval 60 meetri tõkkejooksus võiduajaga 7,83 EM-normile alla 19 sajandikuga. Alles kolmapäeval jooksis ta Taanis oma hooaja tippmargi 7,74.

"Tunne oli hea, jooks ise tundus kindlasti kiirem kui 7,83," sõnas Pedriks. "Kui ma paar päeva tagasi Taanis 7,74 jooksin, siis eesmärgiks oli siin kindlasti alla selle tulla, EM-ile võimalikult lähemale, aga tegin hoopis sammu teisele poole. Pean koju minema, vaatama need jooksud üle ja natuke analüüsima seda asja," lisas tõkkesprinter.