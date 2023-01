Coquard pälvis karjääri esimese World Touri võidu, Laas 126.

Austraalias jätkuval 23. Santos Tour Down Under velotuuri (2.UWT) neljandal etapil (Port Willunga – Willunga Township; 133,2 km) mängis vingerpussi küljetuul, muutes profiililt sileda etapi sõitjate jaoks äärmiselt keeruliseks. Karjääri esimese World Touri võidu teenis prantslane Bryan Coquard (Cofidis).

Kuigi Coquard on võitnud üle 50 võidusõidu, siis World Touri levelil on tegu prantslase esimesega. Coquardi sõnul oli see tema tänavuse hooaja eesmärgiks ja saavutada esikoht juba jaanuaris on suur asi.

Küljetuules räsitud väikeses grupifinišis edestas ta itaallast Alberto Bettioli (EF Education-EasyPost) ja kaasmaalast Hugo Paged (Intermarche – Circus – Wanty). Favoriidid Michael Matthews (Team Jayco AlUla) ja Calen Ewan (UniSa – Australia) pidid leppima vastavalt kuuenda ja kümnenda kohaga.

Martin Laas (Astana Qazaqstan Team) ütles peale etappi, et tegemist oli väga raske päevaga. "Enne küljetuult olime tiimiga kenasti ees ja koos, aga seal läks rabistamiseks, nagu ikka, ja pidin mõned korrad pidureid kasutama, et kukkumist vältida," sõnas Laas.

"Kaotasin natuke positsioone ja olin õige ajal liiga kaugel. Küljetuule osale jõudes olin lihtsalt positsioonilt väljas ja sinna see läks. Õnneks kukkumisi õnnestus vältida."

Laas lõpetas etapi lõpuks 126. kohal, kaotades võitjale 15 minuti ja 51 sekundiga.

Kuigi Team Jayco AlUla ja Ineos Grenadiers tegid küljetuule lõikudel kõvasti tempot, siis õnnestus Jay Vinel (UAE Team Emirates) siiski säilitada enne viimast päeva liidrikoht. Lähimad jälitajad Simon Yates (Team Jayco AlUla) ja Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) kaotavad talle 15 sekundiga.

Laas on kokkuvõttes 128. kohal, jäädes liidrist maha 36 minuti ja ühe sekundiga.

Pühapäeval sõidetakse velotuuril viimane 112,5-kilomeetrine etapp, mis lõpeb legendaarse Mount Lofty tõusu otsas. Tegemist on küll lühikese, kuid kohati järsu ja salakavala tõusuga. Vine sõnul töötab UAE Team Emirates velotuuril hästi kokku ning pühapäeval loodetakse üheskoos aasta esimene World Touri võit koju tuua.