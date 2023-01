Žalgirise korvpallitäht otsustas poole hooaja pealt profikarjääri lõpetada

36-aastane 196 sentimeetrit pikk Kalnietis teeb oma viimase mängu 29. jaanuaril Jonava korvpallimeeskonna vastu.

"See on minu jaoks eriline sündmus, tahan kõigile teada anda, et lõpetan korvpallurikarjääri. Mul on jäänud veel nädal enne oma lahkumismängu. See eluetapp, mis on kestnud alates 1993. aasta novembrist, on läbi," sõnas Kalnietis.

Kalnietis mängis Žalgirise ridades umbes kümme hooaega. Ta on esindanud ka Krasnodari Lokomotiivi, Milanot ja Villeurbanne'i ASVEL-i meeskonda.

Leedulase sõnul otsustas ta karjäärile joone alla tõmmata, kuna tema roll meeskonnas ei olnud enam nii oluline.

"Põhjuseid oli palju. Korvpall on mulle alati olnud nauding, mitte töö. Mulle on alati meeldinud korvpalli mängida. Saabus hetk, mil ma ei olnud enam sellises rollis, mida oleksin tahtnud. Saabus hetk, mil mõistsin, et võib-olla olen meeskonnale kasulikum pigem lahkudes kui siin olles. Vigastused ja uute mängijate lepingud on pannud klubile uue rahalise koormuse ning otsustasin, et lahkudes muudan Žalgirise olukorra paremaks," lisas Kalnietis.