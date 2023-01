Tatum võttis nõu kuulda ja viskas hooaja punktirekordi

Viimase minuti alguseks oli Tatumil koos 48 punkti, misjärel meenus talle endise Jamal Crawfordi sõnum pärast seda, kui oli hooaja ühes varasemas mängus Miami Heati vastu lõpetanud 49 punkti peal.

"Jamal sõnumineeris mulle pärast mängu ja ütles, et kui sa jõuad nii lähedale viiekümnele, siis keegi ei mäleta aega ega tulemust - nad lihtsalt kirjutavad, kas sa said 50 kätte või mitte," sõnas Tatum pärast matši. "See tuli mulle meelde: Jamal ütles mulle, et kui jõuan 50 lähedale, siis üritaksin selle kätte saada."

Tatum tabaski 38 sekundit enne lõppu vajaliku kolmese ja kutsus esile pealtvaatajate tormilise skandeerimise. Boston alistas Charlotte'i teist korda viimase kolme päeva jooksul ja hooaja punktirekordi visanud Tatum jõudis karjääri seitsmenda 50 punkti mänguni.

Mängujuht Derrick White toetas teda 19 punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga. Charlotte'i paremad olid Jalen McDaniels 26 ja LaMelo Ball 25 silmaga.

Tatumi masti mängu tegi ka LeBron James, kes korjas 48 punkti ja jagas üheksa tulemuslikku söötu ning aitas Los Angeles Lakersi kodus 140:132 (37:35, 36:26, 29:37, 38:34) võiduni Houston Rocketsi üle.

Kristaps Porzingis viskas 32 punkti, aga tema koduklubi Washington Wizards kaotas Golden State Warriorsile 118:127 (33:35, 31:34, 29:24, 25:34). Warriorsi jaoks oli tegemist alles viienda võõrsilvõiduga sel hooajal 17 kaotusega kõrval. Stephen Curry tõi omadele 41 punkti.

Jonas Valanciunas viskas 22 punkti ja võttis 13 lauapalli, aga New Orleans Pelicans kaotas võõrsil Cleveland Cavaliersile 103:113 (25:24, 25:23, 31:31, 22:35).

Tulemused: Charlotte - Boston 118:130, Milwaukee - Indiana 132:119, Cleveland - New Orleans 113:103, New York - Toronto 121:123 la, Washington - Golden State 118:127, Atlanta - Miami 121:113, Minnesota - Utah 125:126, Memphis - Phoenix 136:106, LA Lakers - Houston 140:132.