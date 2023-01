Selgusid Eesti ja Islandi koosseisud tänaseks maavõistluseks

Mängu õigusemõistjad tulevad Portugalist. Kohtunikebrigaadi eesotsas on peakohtunik Miguel Nogueira. Teda abistavad abikohtunikud Rui Cidade ja Nuno Pires, mängu neljas kohtunik on Pedro Ramalho.

Meeste koondis viibib 3.–13. jaanuarini treeninglaagris Lõuna-Portugalis Algarve regioonis, mille jooksul peetakse kaks maavõistlust: pühapäeval, 8. jaanuaril kell 19 Islandi koondise ja neljapäeval, 12. jaanuaril kell 18 Soome koondise vastu.

Eesti koondise koosseis mänguks Islandiga:

Väravavahid

1 Marko Meerits (26.04.1992) – Nõmme Kalju FC 13/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

12 Karl-Romet Nõmm (04.01.1998) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 95/1

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 54/0

2 Hindrek Ojamaa (12.06.1995) – Paide Linnameeskond 5/0

24 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 4/1

18 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 0/0

4 Tanel Tammik (14.06.2002) – Tartu JK Tammeka 0/0

25 Marko Lipp (10.03.1999) – Tallinna FC Flora 0/0

7 Sander Alex Liit (11.04.2003) – FC Kuressaare 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 146/26

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 102/16

11 Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 54/1

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 20/1

13 Pavel Marin (14.06.1995) – Nõmme Kalju FC 14/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 13/0

6 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 11/0

3 Karl Mööl (04.03.1992) – Paide Linnameeskond 9/0

5 Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 0/0

8 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 0/0

26 Sten Reinkort (29.04.1998) – Tallinna FC Flora 0/0

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

15 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 0/0

21 Nikita Vassiljev (07.10.2003) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Priit Lehismets, Riina Riisik

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Jana Pipar

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Merily Toom

Mänedžer: Miko Pupart

***

Islandi koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Frederik Schram (19.01.1995) – Valur 6/0

13 Hakon Rafn Valdimarsson (13.10.2001) – IF Elfsborg (SWE) 3/0

12 Patrik Sigurdur Gunnarsson (15.11.2000) – Viking FK (NOR) 2/0

Kaitsjad

4 Gudlaugur Victor Palsson (30.04.1991) – DC United (USA) 31/1

3 Davíd Kristján Olafsson (15.05.1995) – Kalmar FF (SWE) 11/0

7 Höskuldur Gunnlaugsson (26.09.1994) – Breidablik 7/0

6 Damir Muminovic (13.05.1990) – Breidablik 4/0

2 Valgeir Lunddal Fridriksson (24.09.2001) – BK Häcken (SWE) 4/0

15 Robert Orri Thorkelsson (03.04.2002) – CF Montreal (USA) 2/0

Poolkaitsjad

21 Arnor Ingvi Traustason (30.04.1993) – IFK Norrköping (SWE) 44/5

17 Aron Sigurdarson (08.10.1993) – AC Horsens (DEN) 6/2

5 Julius Magnusson (28.06.1998) – Víkingur 3/0

8 Viktor Örlygur Andrason (05.02.2000) – Víkingur 3/0

14 Bjarni Mark Antonsson (27.12.1995) – IK Start (NOR) 2/0

16 Dagur Dan Thorhallsson (02.05.2000) – Breidablik 2/0

11 Kristall Mani Ingason (18.01.2002) – Rosenborg BK (NOR) 2/0

20 Isak Snaer Thorvaldsson (01.05.2001) – Rosenborg BK (NOR) 2/0

19 Danijel Dejan Djuric (05.01.2003) – Vikingur 1/0

18 Aron Bjarnason (14.10.1995) – IK Sirius (SWE) 0/0

Ründajad

9 Sveinn Aron Gudjohnsen (12.05.1998) – IF Elfsborg (SWE) 17/1

22 Andri Lucas Gudjohnsen (29.01.2002) – IFK Norrköping (SWE) 12/2

23 Nökkvi Theyr Thórisson (13.08.1999) – Beerschot VA (BEL) 0/0

10 Saevar Atli Magnusson (16.06.2000) – Lyngby BK (DEN) 0/0

Peatreener: Arnar Vidarsson