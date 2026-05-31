Jalgpallikoondis peab Balti turniiril hakkama saama ilma Metsata

Nimelt jääb isiklikel põhjustel eemale kapten Karol Mets ning vigastuse tõttu ei liitu koondisega poolkaitsja Soufian Gouram. Küll aga kutsus peatreener Jürgen Henn meeskonda Tallinna FCI Levadia kaitsja Tanel Tammiku.

Meeste jalgpallikoondis kohtub Balti turniiri avamängus 6. juunil kell 18.00 Pärnu Rannastaadionil Fääri saartega. 6. juunil kohtuvad omavahel ka Läti ja Leedu ning Balti turniiri võitja selgub 9. juunil.

Kui Eesti kohtub teises Balti turniiri mängus Leeduga, siis toimub matš 9. juunil A. Le Coq Arenal. Kui Eesti teine vastane on Läti, sõidetakse 9. juunil külla lõunanaabritele.

Eesti koondis on valitsev Balti turniiri tšempion, sest 2024. aasta turniiril alistati järjepanu Fääri saared ja Leedu.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 45/0

Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 1/0

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Banik Ostrava (CZE) 48/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 42/0

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 25/3

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 25/2

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 14/1

Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 7/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 7/0

Tanel Tammik (14.06.2002) - Tallinna FCI Levadia 2/1

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 1/0

Poolkaitsjad

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 64/11

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 34/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 24/1

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 23/0

Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 23/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 19/1

Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (SVK) 14/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 12/0

Ründajad

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 65/17

Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Pärnu JK Vaprus 10/1

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 2/0

Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Jürgen Henn