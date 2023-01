Eesti alistas sõprusmängus Milleri väravast Soome

Eesti koondis algkoosseisus ühtegi debütanti platsile ei saatnud. Esimene poolaeg domineeris kohtumist Soome, vallates palli 61% Eesti 39 vastu. Soome tegi kuus pealelööki Eesti kahe vastu, kuid väravaraami ei suutnud kumbki meeskond palli saata.

Teisel poolajal tegi Eesti mitmeid vahetusi, kelle hulgas oli ka neli debütanti: Robi Saarma, Danil Kuraksin, Sten Reinkort ja Karl-Romet Nõmm.

83. minutil teenis Eesti kaks nurgalööki järjest ning teisest nurgalöögist lõi Martin Miller palli vastase karistusala keskelt väravasse.

"Minu koht oli kasti taga ja kukkus teine pall, proovisin uuesti värava ette tõsta, kukkus veel ühe korra mulle ette ja sealt ma rikošetist lõin peale lihtsalt. Seal palju aega ei jäänud ja nii sündis see värav. Hea tunne on, olen saanud erinevaid positsioone mängida, mida ma tavaliselt pole harjunud, et ma arvan, see oli hea väljakutse," ütles värava löönud Miller.

Viimastel mänguminutitel avaldas Soome koondis tugevat survet Eesti väravale, kuid skoori avada ei suudetud ning Eesti võttis 1:0 võidu. See oli Eestile kolmas järjestikune võit Soome üle.