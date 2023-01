Ojamaa koondise treeninglaagrist: tutvustame uutele mängijatele põhitõdesid

Kuna tegemist ei ole rahvusvahelise koondiseaknaga, siis puuduvad mitmed põhimängijad, kes välisklubidest liituda ei saanud. Nii läheb Eesti koondis maavõistlusmängudele Islandi ja Soomega vastu ainult koduse liiga mängjatest koosneva koosseisuga, mille nimekirjas on koguni 12 debüüti ootavat noormängijat.

"Meil on palju mängijaid, kes on esimest korda või esimest korda praeguse peatreeneriga koondises. Ja pigem keskendume sellele, kuidas seda informatsiooni või seda kuidas oleme Thomas Häberli käe all üritanud mängida viimased aastad, et just need põhitõed justkui meile uuesti meelde tuletada neile, kes on juba mänginud ja siis uutele mängijatele tutvustada neid põhitõdesid. Paari trenniga on see päris hästi edasi kandunud, suuresti ka tänu sellele, et mängijad on siia tulnud väga hea suhtumisega," rääkis ründaja Henrik Ojamaa.

Teiste seas soovib koondise eest oma esimese etteaste teha 21-aastane Paide Linnameeskonna ründaja Robi Saarma, kes tegi möödunud hooajal debüüdi ka koduses Premium liigas, lüües 16 väravat. Hooaja lõpus käis ta mängudel otse kaitseväest.

"Mul see teada saamine toimus väga naljakal moel. Ma ise peres esimesena teada ei saanudki, mulle tuli hoopis ema ütlema, et ma olen saanud A-koondisesse ja see tunne oli tõesti väga hea. Hea meel on olla siin. Peale hooaja lõppu oli mul vaja kuskil kuu aega seal kaitseväes olla ja sõduritegusid teha, kindlasti väga huvitav periood. Sellist kogemust kuskilt mujalt ei saa ja ainult üks kord elus. Minu jaoks hea väljakutse, puhkust võib-olla kahe hooaja vahel oli natuke vähe, aga siia tulles olid mõned trennid juba all ja enesetunne on väga hea," ütles Saarma.

Kui pühapäeval ootab ees Island, siis Soomega minnakse vastamisi 12. jaanuaril. Mõlemad kohtumised toimuvad Lõuna-Portugalis Estadio da Nora jalgpallistaadionil.