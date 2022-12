Mark Cavendishist võib saada Martin Laasi klubikaaslane

Spekulatsioonid Mark Cavendishi ümber räägivad, et 2023. aastal liitub 37-aastane mitmekordne maailmameister ja olümpiahõbe Kasahstani klubi Astana-Qazaqstaniga. Samas tiimis sõidab tuleval aastal Eesti sprinter Martin Laas.

Esialgu seostati tänavu Quick Step-Alphavinyli tiimi värve esindanud Cavendishi Prantsusmaa klubi B&B Hotelsiga, kuid seejärel näitas huvi üles Astana-Qazaqstani mänedžer Aleksandr Vinokurov, vahendab ejl.ee.

Suurbritannia rattur on võitnud Tour de France'il 34 etappi, millega hoiab koos Eddy Merckxiga esikohta kõigi aegade pingereas. See tähendab, et tuleval hooajal üritab endine grupisõidu ja trekisõidu maailmameister rekordi ainult enda nimele kirjutada.

Lisaks Tour de France'i võitudele on Cavendishil veel 16 etapivõitu Giro d'Italialt, kolm etapivõitu Vueltalt, ta on esikoha pälvinud Katari ja Dubai velotuuridelt ning võidutsenud teiste võistluste seas Milano – San Remol, Kuurne – Brüssel – Kuurnel, Milano – Torinol ja Münsterland Girol.

Esmaspäeval algas klubi Astana-Qasazstani treeninglaager Hispaania linnas Calpes.