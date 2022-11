Martin Laas lõi käed Astana meeskonnaga

"Kõigepealt ütleksin, et olen väga õnnelik lepingu üle Astana Qazaqstani meeskonnaga ja ootan väga uut hooaega," sõnas eestlane tiimi pressiteate vahendusel.

"Võib-olla ei olnud minu viimane aasta jalgrattasõidus kõige parem, aga loodan alustada 2023. aastat hästi, heas tujus ning heade tulemustega nii meeskonna kui ka isiklikus mõttes."

"Ma olen valmis abistama tiimi täitmaks peamised eesmärgid ning ootan võimalust alustada koostööd tiimi noorte sprinteritega, et jagada nendega oma kogemusi," jätkas Laas. "Ja mõistagi soovin saada ka ise šansse, et näidata, mida võin sprindis teha."

Bora - Hansgrohe särgis osales Laas nii 2020. kui ka 2021. aasta Hispaania velotuuril. Tänavu ta suurtuuridel ei osalenud, aga tuli Balti Keti velotuuri kokkuvõttes teiseks ja punktiarvestuses esimeseks. Euroopa meistrivõistlustel sai ta grupisõidus 12. koha.

Astana Qazaqstani juhi Aleksandr Vinokurovi sõnul looda tiim algaval hooajal senisest rohkem tähelepanu pühendada just grupisprintidele. "Ma usun, et meil on hea potentsiaal. Martin Laasi saabumine aitab meid selles küsimuses," sõnas ta.

"Kuulus Jaan Kirsipuu, kelega ma minevikus sõitsin palju koos ja kelle arvamust ma austan, soovitas Laasile kui andekale ja kiirele sprinterile tähelepanu pöörata," lausus kasahh.

"Mõistagi on Martin tugev sprinter, kes võib võita ning kes saab oma arusaamu ja kogemusi noorte ratturitega jagada, et luua tugev sprinterite seltskond."