Meeskonna mänedžer: Cavendish ei ole osa meie projektist

Läbi aegade ühe edukaima rattasprinteri Mark Cavendishi leping Quick-Stepi meeskonnaga lõpeb sel hooajal ning tõenäoliselt on mees tiimist lahkumas.

"Ta ei jää meeskonda. Ma arvan, et ei jää, see ei ole võimalik," ütles Lefevere La Gazzetta dello Sportile. "Ma tean, et ta tahab veel kaks aastat koos pundiga teha, aga ta ei ole paraku meie plaanides," lisas Lefevere.

Cavendish võitis eelmise Prantsusmaa velotuuril neli etappi, viigistades sellega Tour de France'il saadud etapivõitude arvu legendaarse Eddy Merckxiga. Mõlemal on koos 34 võitu, mis on läbi aegade parim tulemus.

Sel hooajal Giro d'Italial etapi võitnud ja Briti maanteesõidu tiitli võitnud Cavendish jäi välja Tour de France'ile sõitva meeskonna koosseisust, millest sai ta teada sotsiaalmeedia kaudu. Tema asemel valiti tiimi esisprinteriks Fabio Jakobsen.

Cavendish on jahtinud uut lepingut 2023. aastaks, kuna ta soovib oma karjääri pikendada ja Prantsusmaa velotuurile naasta, kuid Lefevere'i viimased kommentaarid on sisuliselt selgeks teinud, et ta ei saa jätkata Quick-Stepi tiimiga.

Spordikommentaator Matthew Stephens sõnas, et Quick-Step kohtles Cavendishi häbiväärselt. "See, et ta Tourile ei pääsenud, oli julm," ütles Stephens. "Ma arvan, et viis, kuidas ta oma väljajäämisest teada sai, oli ausalt öeldes häbiväärne," lisas Stephens.