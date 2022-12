Kaunas võõrustab kevadel Euroliiga finaalturniiri

Finaalturniir toimub üle 15 000 pealtvaataja mahutaval Žalgirio Arenal 19.-21. maini. Kaunas võõrustab finaalturniiri esimest korda.

"Meil on hea meel lisada Kaunas finaalturniiri võõrustanud linnade hulka. Tahaksin tänada Kaunase linna ja Kaunase Žalgirist pühendumuse ja huvi eest finaalturniiri korraldamisel," kommenteeris Euroliiga president Dejan Bodiroga.

"Kaunas on Leedu korvpalli sünnikoht, seega oli auasi, et Euroliiga finaalturniir viimaks siin toimuks," lisas Kaunase linnapea Visvaldas Matijošaitis. Piletiinfoga saab tutvuda siin.

Ühtlasi avaldati, et 2023/24 hooaja finaalturniir toimub Saksamaa pealinnas Berliinis.

Time for an important announcement



The next Final Fours will be hosted in...



2023 F4:

2024 F4: pic.twitter.com/5zQkDRwKNT