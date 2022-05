UEFA president: muudatused eurosarjades teevad jalgpalli huvitavamaks

"Tegemist oli käputäie oligarhide ja jalgpalliaristokraatide jultunud katsega käivitada projekt, mis oleks tallunud kõigi Euroopa jalgpalli ja ühiskonna väärtustel. Minu jaoks on see projekt lõplikult läbi, vähemalt 20 aastaks," sõnas Ceferin.

Teisipäeval teatas UEFA, et alates hooajast 2024/25 saavad Meistrite liigas kaks lisakohta liigad, kelle klubid teevad eelneval hooajal kõige edukamad esitused. Ühtlasi kaotatakse koefitsientidel põhinenud süsteem, mis võimaldas eurosarjas ajalooliselt hästi esinenud klubidel Meistrite liigasse pääseda ka juhul, kui nad ei lõpetanud koduliigades piisavalt kõrgetel positsioonidel.

"Räägime millestki, mis teeb Euroopa jalgpalli huvitavamaks, võistluslikumaks. Jalgpallis peab alati asju arutama kõigi huvirühmadega, eelmisel nädalal olid meil iga päev tundide pikkused kohtumised," sõnas Ceferin. "Usume, et see süsteem on aus ja dünaamiline, see võtab ausal teel arvesse erinevate liigade erinevad raskusastmed. Praegu hindame me Konverentsiliiga mõju," lisas UEFA asepeasekretär Giorgio Marchetti.