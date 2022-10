Reali president: jalgpall on kaotamas oma positsiooni juhtiva spordialana

"Meie spordiala on haige, eriti Euroopas ja mõistagi ka Hispaanias," lausus Perez pühapäeval Reali üldkogul sõna võttes. "Jalgpall on kaotamas oma positsiooni maailma juhtiva spordialana."

"Kõige murettekitavam on fakt, et noored huvituvad jalgpallist üha vähem. Praegused võistlused - sellisel kujul nagu nad hetkel toimivad - ei tekita pealtvaatajates enne lõppfaasi huvi."

Perez ja mõned tema mõttekaaslased näevad lahendust Euroopa Superliiga loomises, kuhu kuuluksid vaid tippklubid ja kust puuduks profijalgpallile omane väljalangemise ja tõusmise süsteem.

Mullu aprillis teatasidki tippklubid Superliiga loomisest, mis tekitas avalikkuses suurt vastuseisu ja seetõttu loobusid ideest kõik peale Reali, Barcelona ja Torino Juventuse.

Superliiga taga seisvad jõud kaevasid rahvusvahelised jalgpalliorganisatsioonid FIFA ja UEFA jõulise vastuseisu tagajärjel Hispaania kohtusse, kust hiljem rändas juhtum Euroopa liidu kohtusse. Lahendit on oodata järgmisel aastal.

"Superliiga on omadega endiselt keset Euroopa liidu kohtumenetlust, mis seab kahtluse alla UEFA monopoli Euroopa jalgpallis," täiendas kauaaegne Reali juht.

Ta tõi välja, et Euroopa tippklubid kohtuvad üksteisega harva ja kesknädalased eurosarja kohtumised peaks tagama selle, et tugevamad võistkonnad ja maailma paremad jalgpallurid kohtuvad üksteisega aastaringi.

"Kui me võtame eelmised Meistrite liiga finalistid, siis Liverpool on ajalooliselt suur meeskond kuue Euroopa karikavõiduga. Tuleb välja, et me oleme nendega mänginud 67 aasta jooksul vaid üheksa korda."

Tõsi, UEFA kavandatud muudatused Meistrite liiga tuleviku osas seoses Šveitsi süsteemi rakendamisega alates hooajast 2024/2025 peaks tippklubide omavaheliste duellide hulka selgelt suurendama.