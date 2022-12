Schumacher liitub reservsõitjana Mercedesega

23-aastase Schumacheri seitsmekordsest maailmameistrist isa Michael sõitis Mercedeses aastatel 2010-12. Mercedese täiskohaga sõitjateks on Lewis Hamilton ja George Russell, Schumacher kuulus seni Ferrari noorteprogrammi, aga Itaalia tootja otsustas nelja-aastast koostööd mitte jätkata.

"Mick on talendikas noor sõitja ja meil on väga hea meel, et ta tiimiga liitub," sõnas Mercedese tiimiboss Toto Wolff. "Ta näeb palju vaeva, tal on rahulik ja metoodiline lähenemine ja on valmis õppima ja arenema. Teame samuti, et pärast kahte hooaega F1-s on ta lühikese etteteatamisajaga valmis vajaduse korral Lewist või George'i asendama."

2020. aastal võitis Schumacher vormel-2 sarja tiitli, F1-s ei jõudnud ta Haasi eest oma debüüthooajal esikümnesse, aga lõppeval aastal kogus 12 punkti.