Haasi F1 võistkond loobub Schumacheri teenetest

"Ma sooviks tänada Mick Schumacherit tema panuse eest võistkonda viimase paari aasta jooksul," kommenteeris Haasi juht Günther Steiner. "Micki tulemused juunioride seas olid hästi teada ning ta jätkas arenemist ja kasvamist sõitjana ka Haasi F1 võistkonnas - mis kulmineerus sel hooajal esimeste punktikohtadega. Kuigi otsustati minna eri suundades, siis kogu võistkond soovib Mickile karjääri järgmisteks sammudeks kõike head."

Schumacher jõudis esimest korda MM-sarjas punktidele tänavu Silverstone'is, kus lõpetas kaheksandana. Järgmisel etapil Austrias oli 23-aastane sakslane juba kuues. Võistkonnakaaslane Kevin Magnussen on aga jõudnud punktidele kuues põhisõidus ja lisaks kolmes sprindis.

Schumacher tunnistas sotsiaalmeedias, et on pettunud. "Kohati kulges asi konarlikult, aga ma arenesin pidevalt, õppisin palju ja tean, et väärin vormel-ühes kindlasti kohta," lausus ta. "Teema on minu jaoks kõike muud kui suletud. Tagasilöögid teevad vaid tugevamaks. Minus leegitseb tuli, võitlen selle nimel, et tagasi starti jõuda."

Haas asendab seitsmekordse maailmameistri poja 35-aastase Hülkenbergiga, kes on alates 2010. aastast kihutanud F1 sarjas enam kui 180 etappi, aga pole kordagi jõudnud pjedestaalile, kuigi tema nimel on ka üks parim stardikoht. Viimati tegi ta täishooaja 2019. aastal Renault' ridades, aga asendas tänavu kahel esimesel etapil Aston Martini ridades Sebastian Vettelit.

"Ma tunnen, justkui poleks kunagi vormel-ühest lahkunud," kommenteeris Hülkenberg. "Olen põnevil, et saan teha taas seda, mida armastan üle kõige. Meil seisab ees töö, et olla võimelised konkureerima kõigi teiste kesktaseme võistkondadega ja ma ei jõua ära oodata, kui saan taas lahingusse söösta."