VAATA OTSE | Kas Eesti mehed jõuavad hooaja esimesel sprindil punktikohale?

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja avanädal Soomes Kontiolahti jätkub hooaja esimeste sprindisõitudega, kus selgitatakse pühapäevasesse jälitussõitu pääsejad. Meeste 10 km sprindi otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 11.30. Kommenteerivad Margus Ader ja Karel Kulbin, stuudios on Alvar Tiisler.

Stardinimekirjas on 101 meest, nende seas ka neli eestlast. Rene Zahkna stardinumber on 4, Raido Ränkelil 62, Kristo Siimeril 81 ja Robert Heldnal 86.

Zahkna karjääri parim tulemus MK-sarjas on tehtud just sprindis, kui eelmisel hooajal sai ta Oberhofis 17. koha. Ränkel on kahel korral jälitussõitu pääsenud, kui Pekingi olümpial oli ta sprindis 51. ja Oslo MK-etapil 57. Siimer sai eelmisel aastal Oberhofi etapil sprindis 57. koha ja pääses esimest korda jälitussõitu.

Eelmisel hooajal võitis sprindi arvestuses väikese kristallgloobuse MK-sarja üldvõitja, prantslane Quentin Fillon Maillet, kes võitis üheksast sprindist kolm. Rootslane Sebastian Samuelsson võitis eelmisel hooajal kaks MK-sprinti, norralased Sturla Holm Lägreid ja Johannes Thingnes Bö, sakslane Johannes Kühn ja venelane Aleksand Loginov igaüks ühe. Pekingi olümpial võitis sprindis kulla Thingnes Bö Fillon Maillet ja enda vanema venna Tarjei Bö ees.

Sprindi 60 paremat pääsevad pühapäevasesse jälitussõitu.